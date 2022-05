Premier League, EFL Championship i Puchar Ligi Angielskiej w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Viaplay pokaże w każdym sezonie ponad 180 transmisji piłkarskiego zaplecza angielskiej ekstraklasy, czyli EFL Sky Bet Championship.

• Również wszystkie rundy Pucharu Ligi Angielskiej, czyli Carabao Cup, transmitowane będą na platformie Viaplay

• Od sierpnia Viaplay będzie pokazywać angielską Premier League w dziewięciu europejskich krajach, w tym w Polsce

Rozgrywki The Championship to czwarta najchętniej oglądana liga w Europie, która ma fanów na całym świecie, a co sezon na żywo na stadionach jej mecze ogląda 20 milionów kibiców. W ostatnich latach wśród jej 24 zespołów były tak słynne piłkarskie marki, jak Aston Villa, Derby County, Fulham, Newcastle United, Nottingham Forest, czy West Bromwich Albion. Po każdym sezonie, dwie najlepsze drużyny awansują do Premier League, a trzeci zespół tabeli walczy o awans w barażach.Puchar Ligi Angielskiej Carabao Cup, który aktualnie dzierży Liverpool, to rozgrywki z udziałem wszystkich 92 najlepszych angielskich ekip. W ramach tej rywalizacji odbywa się siedem rund w formie fazy pucharowej. Zwycięzca ma zagwarantowany udział w Lidze Konferencji Europy UEFA w kolejnym sezonie.- mówi Peter Nørrelund, szef sportu Viaplay Group.Wybrane transmisje EFL Championship i Carabao Cup będą pokazywane na Viaplay.pl z polskim komentarzem i oprawą studyjną.Przypomnijmy, że Viaplay ma wyłączne prawa do transmisji Premier League w Polsce, Holandii, Szwecji, Finlandii, Danii, a także w Norwegii, Estonii, na Litwie i Łotwie już od sierpnia tego roku.