Ramówka Onet Audio. Premiery podcastów codziennie o stałej porze na Onet.pl

Łukasz Szewczyk

• Rusza ramówka podcastowa Onetu.

• Codziennie o godz. 20:00 użytkownicy Onetu posłuchają premierowych odcinków wybranych podcastów.

Ramówka tygodniowa Onet Audio

Polska jest w pierwszej dziesiątce najszybciej rozwijających się rynków podcastowych na świecie. Potwierdzają to również dane Onet Audio, które w okresie od stycznia do maja 2022 roku wskazują na wzrost liczby odtworzeń podcastów o kilka procent każdego miesiąca. Tylko w maju br. podcasty z oferty Onet Audio zostały odtworzone ponad 2,3 mln razy.- mówi Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onet.pl- dodaje Sabina Lipska, dyrektor video i audio w Ringier Axel Springer Polska.Nietuzinkowe rozmowy znanego duetu w każdy poniedziałek o 20:00 na żywo otwierają tydzień z ramówką Onet Audio. Co tydzień do warszawskiego studia Onetu prowadzący Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski zapraszają gwiazdy kina, telewizji, sportu, polityków i muzyków - prawdziwe osobowości z wyjątkową historią. Podcast, dzięki energii twórców i otwartości gości, cieszy się ogromną popularnością wśród słuchaczy i dużym zainteresowaniem ze strony mediów. W niespełna pięć dni od premiery znalazł się na pierwszym miejscu wśród wszystkich podcastów w Polsce.Witold Jurasz, dziennikarz Onetu i były chargé d'affaires RP w Białorusi, wraz ze swoimi gośćmi w podcaście(wtorek godz. 20.00) rozmawia o sytuacji w Ukrainie i komentuje bieżące wydarzenia na świecie. Od dnia premiery jeden z najpopularniejszych podcastów w Polsce.Z kolei w środy o godz. 20.00 Tomasz Lis, redaktor naczelny tygodnika "Newsweek", w swoim podcaścieprowadzi rozmowy z ludźmi polityki, mediów i kultury o tym, co najważniejszego dzieje się na świecie.Bartosz Węglarczyk i Piotr Markiewicz w podcaście(czwartek, godz. 20.00) komentują popkulturowe wydarzenia i opowiadają o najciekawszych filmowych i serialowych premierach.Podcast(piątki o godz. 20.00) to wywiady policjantami, którzy w latach dziewięćdziesiątych rozpracowywali polskie mafie. Twórcy cyklu, Janusz Schwertner i Mateusz Baczyński, dziennikarze Onetu, przedstawiają bezwzględnych przestępców i nieustępliwych policjantów, których czasem dzieli ledwie widzialna granica. Na wszystkie historie autorzy spoglądają własnym okiem, starając się znaleźć w nich drugie dno.W soboty o godz. 20:00Czołowi publicyści Onetu i Faktu nieszablonowo, z dystansem, ale zawsze merytorycznie i na bieżąco dyskutują o najważniejszych wydarzeniach tygodnia. Autorski program Agnieszki Burzyńskiej i Andrzeja ma stałe grono wiernych słuchaczy, którzy regularnie odtwarzają podcast w Onecie i na platformach podcastowych. Produkcja została także doceniona przez rynek - w 2020 r. podcast otrzymał nagrodę Best Stream Awards w kategorii "Najlepsze podcasty, wiadomości, wydarzenia, polityka".Dla Łukasza Kadziewicza sport to całe życie - wielka pasja i miłość. Również dla jego gości sport nie jest obojętny. Jest częścią ich życia i wywołuje olbrzymie emocje. W podcaście(niedziela, godz. 20.00) Łukasz Kadziewicz w wyjątkowych i szczerych rozmowach ze swoimi gośćmi mówi o blaskach i cieniach sportu.Wszystkie odcinki podcastów tuż po premierze, a także archiwalne wydania można znaleźć w serwisie Onet Audio oraz na popularnych platformach podcastowych.Podcasty dostępne w ofercie Onet Audio tworzą dziennikarze i osobowości, a wśród nich m.in.: Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski z podcastem "WojewódzkiKędzierski", redaktorka naczelna Forbes Women Aleksandra Karasińska, redaktor naczelny Buisness Insider Mikołaj Kunica, Renata Kim, dr Maciej Kawecki, Michał Broniatowski, Adam Jasser, Katarzyna Janowska, Rafał Hirsch, Dariusz Ćwiklak, Maciej Gajek czy Wojciech Jagielski. Wśród autorów podcastów znalazła się także dziennikarka i dokumentalistka, Ewa Ewart. Jej podcast "Rozmowy ze śmiercią" to 10 niezwykłych rozmów w wyjątkowej oprawie muzycznej Zbigniewa Preisnera.