Łukasz Szewczyk

Znani rodzice zagrają w parach ze swoimi dziećmi w "Milionerach" TVN

• Z okazji Dnia Dziecka na widzów "Milionerów" czeka wyjątkowy odcinek.

• Na fotelach naprzeciwko Huberta Urbańskiego zasiądą znani rodzice ze swoimi pociechami.

Dzień Dziecka dla twórców "Milionerów" to doskonała okazja, by do programu zaprosić wyjątkowych gości i sprawdzić jak poradzą sobie w najpopularniejszym teleturnieju w Polsce. W specjalnym odcinku "Milionerów" zagrają Jan Peszek z synem Błażejem oraz Cezary Pazura z córką Anastazją. Wygrana zostanie przekazana na podopiecznych fundacji TVN. Czy któraś z par usłyszy pytanie za milion?



Emisja specjalnego odcinka w Dzień Dziecka - 1 czerwca 2022 roku o godz. 20.55 na antenie TVN/