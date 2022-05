BBC Player wchodzi na polski rynek. Nowy serwis VOD dostępny w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• BBC Studios dzięki współpracy z Canal+ uruchomi w Polsce serwis video-on-demand BBC Player, z treściami z wielu różnych kategorii.

• Biblioteka BBC Player będzie dostępna dla subskrybentów serwisu streamingowego Canal+ Online 1 czerwca 2022 roku.

Dzięki serwisowi BBC Player widzowie w Polsce będą mogli oglądać na życzenie nagradzane i doceniane przez krytyków brytyjskich filmy fabularne i dokumentalne, inspirujące programy lifestylowe oraz treści dla dzieci w wieku przedszkolnym. Subskrybenci otrzymają też dostęp na życzenie do wybranych, ulubionych seriali z portfolio linearnych kanałów BBC - BBC Brit, BBC Earth, BBC Lifestyle, BBC First i CBeebies, a także do zupełnie nowych programów.- komentuje serwisu komentuje Zbigniew Pruski, dyrektor handlowy BBC Studios na Europę Środkowo-Wschodnią.Dostarczając około tysiąc godzin treści w pierwszym roku, BBC Player pozwoli subskrybentom Canal+ na zagłębienie się w treści BBC, które cenią, a także na odkrycie wielu nowych ulubionych programów. W momencie startu w serwisie dostępne będą wysokiej jakości tytuły reportażowe, takie jak, dokumenty -, fascynujące dramaty kryminalne jaki klasyki komediowe -Kolekcje programowe o tematyce podróżniczej, naukowej, artystycznej, historyczneji dotyczącej aktualnych wydarzeń będą regularnie uzupełniane o nowe tytuły. Do biblioteki serwisu dołączą również zaraz po premierze linearnej najlepsze seriale dramatyczne, takie jak- pełen mocy obraz życia więziennego autorstwa Jimmy'ego McGovern'a, z udziałem zdobywcy nagrody BAFTA i Emmy Seana Beana oraz czterokrotnie nominowanego do nagrody BAFTA Stephena Grahama i intensywny thriller śledczySubskrybenci będą mogli również cieszyć się nowym sezonem największego motoryzacyjnego showzaraz po jego premierze na kanale BBC Brit oraz ekskluzywnymi nagraniami koncertów na żywo, takich jakSerwis VOD będzie oferował wybór polskiego lektora i napisów do wszystkich treści, a także dodatkową opcję włączenia napisów w języku angielskim dla wybranych programów.Dostęp do biblioteki BBC Player otrzymają w dniu premiery wszyscy nowi i obecni subskrybenci serwisu streamingowego Canal+ Online, którzy korzystają z paczki zawierającej kanały Canal+. Abonenci oferty satelitarnej Canal+, którzy posiadają dekodery podłączone do internetu, będą mogli korzystać z biblioteki serwisu BBC Player bez dodatkowych opłat w ramach odkodowanego dostępu od 1 czerwca do 31 sierpnia 2022. Następnie biblioteka będzie dostępna w wybranych pakietach Canal+.- mówi Monika Kłosińska, dyrektor ds. zakupów programowych Canal+ Polska.Porozumienie, by uruchomić BBC Player zostało zawarte w ramach odnowienia długoterminowej umowy na dystrybucję kanałów linearnych BBC Studios w Canal+ Polska.