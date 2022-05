Düsseldorf w Niemczech gospodarzem MTV Europe Music Awards 2022

Łukasz Szewczyk

• MTV zapowiada, że tegoroczna gala rozdania nagród MTV Europe Music Awards odbędzie się 13 listopada 2022 roku w Düsseldorfie, w PSD Bank Dome, a Niemcy tym samym będą jej gospodarzem już po raz szósty.

• Jedno z największych muzycznych wydarzeń roku będzie transmitowane na żywo w ponad 170 krajach na całym świecie.

- powiedział Raffaele Annecchino, prezes i dyrektor generalny Paramount International Networks, Studios & Streaming. -- powiedział Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events w Paramount+. -Wkrótce MTV poinformuje o nominowanych, artystach oraz prezenterach, a także gospodarzu show.Poprzednie edycje EMA w Niemczech odbyły się w Berlinie (1994 i 2009), we Frankfurcie (2001 i 2012) oraz w Monachium (2007).Ubiegłoroczna edycja MTV EMA miała miejsce w Papp László Budapest Sportaréna na Węgrzech. Celebrujące muzykę, miłość i równość wydarzenie poprowadziła gwiazda rapu Saweetie, natomiast gorącą muzyczną atmosferę imprezy podtrzymały światowe sławy, a wśród nich Ed Sheeran, Maluma, Imagine Dragons, Kim Petras czy Måneskin. Wtedy też po raz pierwszy wręczono statuetkę "MTV EMA Generation Change Award" podczas głównej gali. Nagroda powędrowała do pięciu aktywistów walczących o prawa osób LGBTQ+ oraz promujących idee równości i miłości.