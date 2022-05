8. sezon turnieju Ultraliga w Polsat Games

Łukasz Szewczyk

• 10 drużyn znów spotka się na Rifcie, aby wyłonić spośród siebie najlepszą formację w regionie bałtyckim.

• Walka o lwią część nagród z puli 100 tys. złotych oraz awans do EU Masters rozpocznie się 31 maja.

• Zmagania będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem kanałów Polsat Games w telewizji i Internecie.

Ultraliga to autorski projekt firmy FRENZY, który od początku wspierany jest przez producenta gry - firmę Riot Games. Od sezonu zero rozegranego w czwartym kwartale 2018 roku FRENZY wyprodukowało setki godzin transmisji, których liczba wyświetleń osiągnęła niemal 16 mln. Turniej przyczynił się także do rozbudowy polskiego ekosystemu esportowego, a w ręce zawodników trafiło 150 tys. euro z tytułu wygranych nagród. W 2022 roku Ultraliga zyskała status rozgrywek międzynarodowych za sprawą połączenia się z Baltic Masters. Od tego roku liczba drużyn uczestniczących w zmaganiach zwiększyła się z 8 do 10.- powiedział Marcin Kilar, Dyrektor Zarządzający FRENZY.Za organizację Ultraligi i produkcję transmisji odpowiada dom produkcyjny FRENZY, który sam i we współpracy z partnerami realizuje topowe, esportowe wydarzenia w Polsce - są to m.in. Ultraliga Mistrzostwa Polski w Teamfight Tactics, Trinity Force Puchar Polski, Polska Liga Esportowa czy startujący w tym roku regionalny turniej V4 Masters w grę Tom Clancy's Rainbow Six® Siege. Produkcja tak dużych turniejów na skalę regionalną to zasługa dużego zaplecza technicznego, na które składają się dwa studia transmisyjne, w tym studio Polsat Games o powierzchni 500 m2, gdzie rozgrywane są m.in. turnieje LAN-owe.W fazie zasadniczej zobaczymy zmagania w formacie Double Round Robin (mecze BO1), a etap pucharowy z udziałem 6 najlepszych drużyn rozegrany zostanie w rytm pojedynków BO5. W turnieju weźmie udział 10 zespołów, których boje mieliśmy już okazję śledzić w trakcie 7. sezonu. A będą to: Illuminar Gaming, AGO Rogue, devils.one, Gentlemen's Gaming, Komil & Friends, Team ESCA Gaming, Forsaken, a także litewskie Topo Centras Iron Wolves, serbskie Zero Tenacity oraz szwajcarska organizacja Goskilla. Niemałą sensacją będzie udział szwedzkiego zawodnika Hampusa "promisq" Abrahamssona (AGO Rouge), który grał na pozycji supporta w LEC w barwach Astralis, a kilka lat wcześniej jako gracz rezerwowy formacji G2 Esports zdobył wiosenny puchar LEC i mistrzostwo MSI.Analizą oraz komentarzem w 8. sezonie Ultraligi zajmą się Michał "Avahir" Kudliński, Tomasz "TheFakeOne" Milaniuk, Michał "Myha" Francuz, Mikołaj "Silv4n" Sinacki, Piotr "CzarnyPiotruś" Barański, Wojciech "Bezi" Wróbel oraz Kacper "Kaspersky" Hutkowski i Fryderyk "Veggie" Kozioł. Komentarz w języku angielskim zrealizują Alisia "Solari" Linnik oraz Gleb "DrBrilmann" Korotkiy.Transmisje na żywo z Ultraligi będzie można oglądać we wtorki i środy od godz. 16:40 równolegle w Polsat Games oraz w Internecie na platformach Polsat Box Go, Twitch.tv i YouTube. Faza zasadnicza, w której rywalizacja toczyć się będzie w systemie każdy z każdym, potrwa do 27 lipca. Etap pucharowy rozpocznie się natomiast 2 sierpnia i weźmie w nim udział sześć najlepszych formacji. O tytule mistrza zdecydują cztery rundy play-off rozgrywane w systemie Best Of 5. Wielki finał LAN-owy odbędzie się 17 sierpnia.