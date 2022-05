Grupa TVN na rzecz walki z pandemią przekazała 22 mln złotych

Łukasz Szewczyk

• W związku ze zniesieniem stanu epidemii w Polsce z dniem 16 maja 2022 roku Grupa TVN podsumowuje działania na rzecz walki z pandemią podjęte na przestrzeni ostatnich dwóch lat. • Przeznaczyła na ten cel łącznie ponad 22 miliony złotych

Mimo że Ministerstwo Zdrowia ogłosiło zakończenie epidemii w Polsce, cały czas obowiązuje stan podwyższonego zagrożenia epidemicznego. Z tego też powodu COVID-19 nadal stanowi dla mediów informacyjnych istotny temat. Grupa TVN nieprzerwanie przekazuje widzom i czytelnikom najnowsze informacje związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2 na świecie, a w programach newsowo-publicystycznych przedstawiane są analizy i przewidywania dotyczące kolejnych etapów rozwoju sytuacji.- podkreśla Rafał Mikołajczyk, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej i CSR w TVN.W trakcie trwania stanu epidemii w Polsce TVN podjął szereg akcji pomocowych związanych z walką z koronawirusem mających na celu wsparcie pracowników służby zdrowia. Fundacja TVN przekazała 1 milion złotych firmie Warsaw Genomics, oferującej szpitalom i innym podmiotom świadczącym usługi medyczne bezpłatne testy na obecność koronawirusa. Dzięki tym środkom ich laboratoria wykonały 2500 testów, umożliwiając szybką identyfikację osób zakażonych.Największy specjalistyczny szpital pediatryczny w Polsce, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", otrzymał od Fundacji TVN środki w wysokości 100 tys. zł z przeznaczeniem na zakup wymazówek potrzebnych do badań obecności koronawirusa oraz na środki ochrony osobistej.Fundacja TVN wraz z serwisem VOD Player zorganizowały czterogodzinny koncert charytatywny, podczas którego wystąpiło ponad 30 polskich artystów. Celem wydarzenia było zebranie funduszy na wsparcie pracowników medycznych w całym kraju. Zebrano prawie 5 mln zł, które przekazano 55 szpitalom i innym placówkom medycznym.Pandemia COVID-19 i kolejne lockdowny znacząco ograniczyły możliwość funkcjonowania przedsiębiorców. TVN podjął wiele działań pomocowych skierowanych do biznesu, w szczególności z sektora małych i średnich firm, by pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości. 1000 firm z całej Polski skorzystało z propozycji zareklamowania swoich usług na kanałach i platformach grupy TVN, która dała im taką możliwość za symboliczną złotówkę. Wartość pomocy dla MŚP wyniosła 6 mln zł.W czasie drugiej fali pandemii TVN wyciągnął pomocną dłoń do właścicieli restauracji i osób najuboższych. Dzięki współpracy z ogólnopolską siecią Banków Żywności zaangażowano 180 restauracji do przygotowania prawie 120 tys. ciepłych posiłków, które trafiły do najbardziej potrzebujących. Tylko w ciągu dwóch miesięcy z przełomu roku 2020/2021 udało się zebrać środki na łączną kwotę 2,3 mln zł.Bezpłatna emisja społecznych kampanii informacyjnych wspomagających walkę z pandemią koronawirusa to kolejny element charytatywnego zaangażowania TVN. Grupa nieodpłatnie emitowała na swoich kanałach Ogólnopolską Kampanię Szczepień Ochronnych, kampanię "Noś maskę" i "Bezpieczna Aplikacja ProteGo". Ich emisyjny ekwiwalent reklamowy łącznie wyniósł 5,6 mln zł.Szczególnie ważną rolę w walce z pandemią odegrał pion informacyjny Grupy TVN. Uruchomiony od pierwszych dni pandemii program "Uwaga: Koronawirus" codziennie przekazywał najnowsze informacje na temat wirusa COVID-19, rozwoju epidemii, aktualnych obostrzeń, zaleceń z nich wynikających oraz sposobów na radzenie sobie z odizolowaniem od bliskich.Kanały TVN24 i TVN zapewniały bieżące informacje o sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przekazywały aktualności dotyczące najnowszych decyzji rządowych czy wymogów dotyczących dystansu społecznego. Dużą część czasu antenowego poświęcono obalaniu fałszywych informacji o COVID-19, praktycznym wskazówkom dotyczącym zapobiegania zakażeniom, poradom ekspertów oraz odpowiedziom na najczęściej zadawane przez widzów pytania. Dziennikarze informacyjni i reporterzy pracowali w systemie rotacyjnym, aby zapewnić widzom stały i niezakłócony dostęp do najświeższych informacji.Znane osobowości TVN wzięły udział w kampanii #zostanwdomu. Ich krótkie filmiki emitowane we wszystkich kanałach Grupy TVN zachęcały widzów do pozostania w domu w okresie kwarantanny. Gwiazdy dzieliły się z nimi wskazówkami, jak kreatywnie spędzać czas i pozostawać w kontakcie z innymi pomimo wymogów dystansu społecznego.Maturzyści mogli skorzystać ze wsparcia jakie przygotował dla nich kanał Metro, emitując programy edukacyjne pt. "Korki.tv". Uczniowie szkół średnich przygotowujący się do egzaminu maturalnego mogli skorzystać z cyklu 141 zajęć telewizyjnych, które służyły pomocą w trudnym dla nich czasie związanym z zamknięciem szkół na czas epidemii.