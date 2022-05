"Ninja Warrior Polska" powraca. Ruszają castingi do 6 edycji show Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Polsat rozpoczyna casting do szóstej edycji sportowego show "Ninja Warrior Polska"

Czas na kolejną odsłonę show, które dostarcza widzom nie tylko rozrywki, ale też niepowtarzalnych sportowych emocji. Każdy kto nie boi się wyzwań i lubi aktywność fizyczną może zmierzyć się z legendarnym torem przeszkód.Ruszyły castingi do 6. sezonu "Ninja Warrior Polska". Twórcy popularnego programu szukają osób, które chcą zmierzyć się z arcytrudnym torem przeszkód, zawalczyć o tytuł pierwszego polskiego Wojownika Ninja i nagrodę główną 150 tysięcy złotych.Aby wystąpić w programie, należy uzupełnić formularz zgłoszeniowy oraz wziąć udział w castingu, sprawdzającym predyspozycje uczestnika. Tutaj przyda się nie tylko siła, koordynacja i skupienie, ale także spryt i determinacja. Ten, kto najlepiej poradzi sobie z testem sprawnościowym, dołączy do znakomitego grona wojowników Ninja Warrior.Żeby wystąpić w programie, wystarczy mieć ukończone 18 lat."Ninja Warrior" to światowy fenomen, który narodził się 24 lata temu w Japonii. Rodzime wersje programu można było oglądać w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, m.in. USA, Chinach, Egipcie, Francji, Niemczech, Indonezji, Izraelu, Włoszech, Malezji, Holandii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy programu muszą przejść wyjątkowy tor przeszkód liczący 150 metrów. Tworzą go różnego rodzaju kratownice, konstrukcje metalowe, łańcuchy i baseny.Polską edycję show na licencji Dentsu Japan produkuje Jake Vision Production.