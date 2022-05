Finał Ligi Konferencji Europy na żywo na platformie Viaplay

Łukasz Szewczyk

• W Tiranie (Albania) odbędzie się pierwszy w historii finał Ligi Konferencji Europy. Zmierzę się w nim holenderski Feyenoord Rotteram i AS Roma (Włochy)

• Zawodnikiem prowadzonej przez słynnego Jose Mourinho ekipy AS Roma jest reprezentant Polski - Nicola Zalewski. Polak jest podstawowym graczem włoskiego zespołu

Dla AS Roma może to być pierwsze poważne europejskie trofeum. Włosi przegrywali bowiem w finałach Pucharu Europy w 1984 roku i Pucharu UEFA w 1991 roku. Wygrywał za to trener Romy Jose Mourinho, któremu w bogatej kolekcji trofeów brakuje tylko triumfu w Lidze Konferencji Europy. To jednak nic dziwnego, skoro środowy mecz jest pierwszym w historii finałem tych rozgrywek.Podobnie pucharu jedynie za triumf w Lidze Konferencji Europy brakuje w klubowych gablotach Feyenoordu Rotterdam, który w przeciwieństwie do Romy wygrywał już europejskie rozgrywki: Puchar Europy w 1970 roku, a także Puchar UEFA w sezonach 1973/74 i 2001/02. Przeciwko Romie łatwo jednak nie będzie, bo Jose Mourinho w roli trenera nie przegrał jeszcze żadnego klubowego europejskiego finału. Z drugiej strony, Holendrzy w tej edycji Ligi Konferencji Europy też ani razu nie przegrali, w 12 meczach notując 8 wygranych i 4 remisy.Po debiucie w rozgrywkach Ligi Europy UEFA w poprzednim sezonie w półfinale z Manchesterem United, w obecnych rozgrywkach kluczowym zawodnikiem Romy stał się reprezentant Polski Nicola Zalewski. W półfinale przeciwko Leicester zaliczył nawet asystę przy golu Lorenzo Pellegriniego.Finał Ligi Konferencji Europy to także pojedynek najlepszych strzelców tych rozgrywek. Cyriel Dessers z Feyenoordu jest liderem z 10 bramkami na koncie, a Tammy Abraham z Romy w dwunastu meczach strzelił 9 goli.Środowe, pierwsze w historii finałowe spotkanie w Lidze Konferencji Europy, można o 21.00 oglądać na żywo na Viaplay.pl Na stadionie w Tiranie będą obecni komentatorzy Mateusz Borek i Michał Zachodny, a wspomagać ich będą Justyna Kostyra i Michał Borkowski. Z kolei przedmeczowe studio na platformie Viaplay ruszy już o 19.30. Gośćmi Rafała Kędziora będą m.in. Artur Wichniarek, Nina Patalon, Marcin Borzęcki i... triumfator Ligi Mistrzów Jerzy Dudek.Finał Ligi Konferencji Europy na żywo na platformie Viaplay (25 maja):Środa (25 maja):• 21:00 Finał Ligi Konferencji Europy:na żywo z Tirany komentują Mateusz Borek i Michał Zachodny