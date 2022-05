Prawdziwe życie młodych lekarzy. Nowy serial "Będzie bolało" w Canal+

Łukasz Szewczyk

• Boleśnie szczery, a równocześnie niezwykle zabawny pamiętnik młodego ginekologa.

• Premiera nowego brytyjskiego serialu medycznego z Benem Whishawem w roli głównej w Canal+

Wielogodzinny intensywny dyżur. Główny bohater nie zdążył jeszcze wrócić do domu, a już wjeżdża z powrotem na oddział, na jednym wózku z rodzącą pacjentką. Tak, bez zbędnej subtelności, zaczyna się serial "Będzie bolało", wrzucając widza w sam środek wydarzeń. Oparty na bestsellerowym pamiętniku doktora Adama Kaya serial wyprodukowany dla BBC One, opowiada historię młodego ginekologa, pracującego w jednym z londyńskich szpitali.Główny bohater, tak jak pozostali pracownicy oddziału, mierzy się z problemami brytyjskiej (choć śmiało powiedzieć można, że każdej) służby zdrowia. Niekończące się nadgodziny z destrukcyjnym wpływem na prywatne życie, niedofinansowanie, przeciążony personel, który stara się walczyć o zdrowie pacjentów z należnym profesjonalizmem i empatią, mimo pogłębiającej się frustracji. Ten boleśnie szczery obraz przedstawiony został w bardzo wyważony i jednocześnie zabawny sposób, zachowując idealny balans między komedią a dramatem.Akcja serialu rozgrywa się po roku 2000 - swoją medyczną karierę rozpoczynał wówczas również pierwowzór głównego bohatera "Będzie bolało", Adam Kay. Jest on autorem książki o tym samym tytule; w Polsce ukazała się ona nakładem Wydawnictwa Insignis. Adam Kay, który po latach zrezygnował z pracy w brytyjskiej służbie zdrowia, bez ogródek opisał trudne realia, w jakich funkcjonują młodzi lekarze - obarczeni ogromną odpowiedzialnością, przepracowani, nie mogą liczyć chociażby na godziwe wynagrodzenie. Po sukcesie książki, która trafiła na listę bestsellerów (w Polsce sprzedała się w ponad 100 tysiącach egzemplarzy i została okrzyknięta Najlepszą autobiografią roku 2018 przez użytkowników Lubimyczytac.pl), autor przeniósł swoją historię na karty scenariusza. Serial wyreżyserowali Lucy Forbes ("The End of the F***ing World") i Tom Kingsley.W główną rolę wcielił się fantastyczny Ben Whishaw, mający na swoim koncie Złotego Globa, Emmy i statuetkę BAFTA za rolę w pierwszym sezonie serialu "Skandal w angielskim stylu". Aktor ma na swoim koncie również wiele ról kinowych, m. in. Q w serii filmów o przygodach Jamesa Bonda (SKYFALL, SPECTRE, NIE CZAS UMIERAĆ) czy obrazie "Pachnidło: Historia mordercy". W pozostałych rolach m.in: Michele Austin ("Sekrety i kłamstwa", "Kolejny rok", serial "Trafny wybór") i Alex Jennings ("Królowa", seriale "The Crown", "Skandal w angielskim stylu") oraz Ambika Mod, dla której jest to pierwsza poważna rola.oraz tego samego dnia w serwisie Canal+ Online.