Siatkówka: Mistrzowskie turnieje i mecze reprezentacji Polski w Polsacie do 2032 roku

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Polsat i Volleyball World przedłużyły dotychczasową współpracę do 2032 roku.

• Porozumienie dotyczy międzynarodowych rozgrywek kobiecych i męskich, w tym przede wszystkim mistrzostw świata.

Nowa umowa Telewizji Polsat z Volleyball World obejmuje transmisje z:• Trzech Mistrzostw Świata kobiet i mężczyzn w latach 2022 (w Polsce), 2026, 2030• Ligi Narodów aż do 2032 roku, w tym czternastu turniejów kwalifikacyjnych i dwóch turniejów finałowych, które odbędą się w Polsce• Mistrzostw Świata w siatkówce plażowej i cyklu turniejów Beach Pro Tour• Klubowych Mistrzostw Świata• Nowego międzynarodowego turnieju reprezentacyjnego, zaplanowanego na lata 2025 i 2029- mówi Zygmunt Solorz, twórca i właściciel Telewizji PolsatImponujący czas na jaki nową umowę zawarły Telewizja Polsat i Volleyball World to fakt bez precedensu w świecie sportu i wyraz współpracy obydwu sygnatariuszy oraz ich wzajemnego zaufania i profesjonalizmu.Fani siatkówki w Polsce w ciągu najbliższej dekady będą mogli ekscytować się aż trzema turniejami rangi Mistrzostw Świata, transmitowanymi przez Telewizję Polsat. Wielkie kibicowanie rozpocznie się już w 2022 roku za sprawą, współorganizowanych przez nasz kraj, mundiali mężczyzn (sierpień/wrzesień) i kobiet (wrzesień/październik). Polsat produkować będzie sygnał telewizyjny z meczów rozgrywanych w Polsce oraz dystrybuować go na cały świat.- mówi Ary Graca, Prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Siatkowej.- dodaje Stanisław Janowski, Prezes Zarządu Telewizji Polsat.Dotychczasowa współpraca Polsatu i FIVB owocowała nowatorskimi rozwiązaniami. Wszyscy pamiętają zorganizowane wspólnymi siłami Mistrzostwa Świata mężczyzn 2014, które odbyły się w Polsce, a areną historycznego meczu otwarcia tego turnieju był Stadion Narodowy w Warszawie, który z trybun śledziły 62 tysiące widzów. Centrala światowej siatkówki wielokrotnie doceniała także stworzony przez Telewizję Polsat standard realizacji telewizyjnej meczów siatkarskich, do którego starają się równać wszyscy nadawcy na świecie.- mówi Finn Taylor, Dyrektor Zarządzający Volleyball World.Fani siatkówki wszystko o swojej ulubionej dyscyplinie znajdą w Polsatsport.pl oraz serwisie sportowym Interii. Obydwa portale oferują wygodny dostęp do najświeższych informacji, wywiadów i komentarzy oraz skróty meczów i fragmenty telewizyjnych programów poświęconych siatkówce, takich jak Magazyn #7 Strefa.