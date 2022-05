Gala KSW 70 w Viaplay. Pojedynek legend MMA: Pudzianowski kontra Materla

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (28 maja 2022 roku) odbędzie się gala KSW 70

• Walką wieczoru będzie starcie jednych z najbardziej doświadczonych zawodników MMA w organizacji KSW: jednego z najsilniejszych ludzi świata Mariusza Pudzianowskiego i legendy tej organizacji - Michała Materli

• Transmisja w Viaplay

Mariusz Pudzianowski (16-7, 1NC, 11 KO) przystąpi do walki po czterech wygranych z rzędu. Z kolei bilans Michała Materli (31-8, 11 KO, 13 Sub) z ostatnich starć to 4 zwycięstwa i 1 porażka, a przegrał tylko z żelaznym Roberto Soldiciem. To jedni z najbardziej doświadczonych zawodników walczących w KSW. Pudzianowski jest także rekordzistą, jeśli chodzi o liczbę nokautów i nokautów technicznych w historii organizacji.Michał Materla to jeszcze bardziej doświadczony zawodnik, który na koncie ma już 39 stoczonych pojedynków. W klatce KSW spędził łącznie blisko 3 godziny i 20 minut, lepszy o dziewięć minut jest tylko Mateusz Gamrot.Wśród dziewięciu starć gali KSW 70, w akcji - po raz drugi w KSW - w rywalizacji z Brazylijczykiem Ricardo Praselem zobaczymy Daniela Omielańczuka, czołowego polskiego zawodnika MMA. W Łodzi zaprezentuje się również jeden z najlepszych krajowych kickbokserów - Radosław Paczuski.Całą galę KSW 70 w sobotę (27 maja 2022 roku) o 19.00 można oglądać na żywo na Viaplay.pl w ramach standardowej subskrypcji.