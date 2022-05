Wyścig F1 w Monako, ostatnia kolejka LaLiga - weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ostatni weekend maja widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć prestiżowy wyścig Formula 1 o Grand Prix Monako z udziałem takich gwiazd motorsportu jak Max Verstappen, Charles Leclerc czy Lewis Hamilton.

• Dla kibiców piłkarskich stacja zaplanowała transmisję łączoną meczów ostatniej kolejki LaLiga Smartbank. Pokazane zostaną również spotkania barażowe o kwalifikację do Ligue 1 Uber Eats i Premier League

W nadchodzący weekend odbędzie się wyścig Formula 1 o Grand Prix Monako, który jest siódmą rundą walki o mistrzostwo świata. To jeden z najważniejszych momentów w sezonie, bo zawody na torze ulicznym w Monte Carlo cieszą się wielkim prestiżem, a zmagania są tam zwykle bardzo zacięte. Przed rokiem triumfował Max Verstappen, który awansował wówczas na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Do najbliższej rywalizacji kierowca Oracle Red Bull Racing także przystąpi w roli lidera, ale jego przewaga nad drugim Charlesem Leclerkiem wynosi zaledwie sześć punktów. Holender może spodziewać się silnej konkurencji ze strony przedstawiciela Scuderia Ferrari, ponieważ ten chce sobie powetować ubiegłotygodniową stratę, kiedy podczas Grand Prix™ Hiszpanii awaria bolidu odebrała mu najpierw prowadzenie w wyścigu, a następnie szansę na dojechanie do mety. Warto dodać, że Leclerc jest Monakijczykiem i zrobi wszystko, by jak najlepiej wypaść przed własną publicznością. Kandydatów do miejsc w czołówce jest jednak znacznie więcej, bo ostatnio świetnie spisują się Sergio Pérez i Carlos Sainz, a zawodnicy Mercedes-AMG Petronas F1 Team, George Russell i Lewis Hamilton, wyraźnie nabierają tempa i włączają się do gry o najwyższe cele. Zapowiadają się wielkie emocje, a widzowie ELEVEN SPORTS oprócz wyścigu będą mogli obejrzeć na żywo również kwalifikacje oraz wszystkie sesje treningowe.Rozgrywki LaLiga Smartbank są bardzo wyrównane i dopiero ostatnia kolejka przesądzi o tym, kto wywalczy bezpośredni awans do hiszpańskiej ekstraklasy, kto zapewni sobie udział w barażach, a kto będzie musiał czekać na następną szansę do przyszłego sezonu. Przed decydującymi meczami liderem tabeli jest SD Eibar, ale zajmująca drugie miejsce UD Almería ma tyle samo punktów. W grze o jedno z dwóch miejsc gwarantujących kwalifikację jest także Real Valladolid, który traci do wspomnianych klubów tylko dwa "oczka". Nadzieje na pozostałe miejsca w czołówce i udział w barażach ma kilka innych drużyn: CD Tenerife, Girona FC, UD Las Palmas, Real Oviedo i SD Ponferradina. To oznacza, że aż siedem spotkań finałowej kolejki będzie miało wysoką stawkę. Widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli je śledzić w trakcie łączonej transmisji. Emocji na pewno nie zabraknie!W miniony weekend odbyła się finałowa kolejka Ligue 1 Uber Eats, ale to nie koniec majowych emocji na francuskich boiskach. Nadal do wyłonienia pozostaje ostatnia drużyna, która będzie występować w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym sezonie. O wszystkim przesądzi rewanżowy mecz barażowy, w którym AS Saint-Étienne podejmie AJ Auxerre. Gospodarze to 18. zespół minionej kampanii we francuskiej ekstraklasie, a goście to trzecia ekipa Ligue 2. Warto podkreślić, że oba kluby są bardzo utytułowane i należą do najsłynniejszych przedstawicieli francuskiego futbolu, co dodaje ich rywalizacji wyjątkowego charakteru. Kibice mogą szykować się na ofensywne popisy i dużo goli, bo na Stade Geoffroy-Guichard wystąpią m.in. Wahbi Kharzi, Denis Bouanga, Gaëtan Charbonnier i Gauthier Hein, którzy od sierpnia strzelili w sumie aż 47 goli i zaliczyli 20 asyst.W ten weekend na słynnym Wembley Stadium odbędzie się finał baraży o awans do Premier League, w którym Huddersfield Town zmierzy się z Nottingham Forest. Oba zespoły zakwalifikowały się do decydującego spotkania dzięki pokonaniu w półfinałach odpowiednio Luton Town i Sheffield United. Dla klubu z Huddersfield sukces oznaczałby powrót do angielskiej ekstraklasy po trzech latach przerwy, natomiast dla drużyny z Nottingham byłby przepustką do pierwszych występów w najwyższej klasie rozgrywkowej od 1999 roku. Wskazanie faworyta tej konfrontacji jest niezwykle trudne, bo obie ekipy prezentują zbliżony poziom, a po 46 kolejkach sezonu zasadniczego różnica między nimi wynosiła zaledwie dwa punkty. Ich ostatnie starcie miało miejsce w marcu i zakończyło się zwycięstwem ekipy z Nottingham 2:1. Jak będzie tym razem?Plan transmisji:Piątek (27 maja):• 13:55, Eleven Sports 1, FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022:(Eleven Sports 1, studio od 13:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół, Filip Kapica• 16:55, Eleven Sports 2, FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022:(Eleven Spots 2, studio od 16:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół, Filip Kapica• 20:00- magazyn (Eleven Sports 1)Sobota (28 maja):• 12:55 FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022:(Eleven Sports 1, studio od 12:30)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Aldona Marciniak, Mikołaj Sokół• 15:55 FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Filip Kapica, Patryk Mirosławski• 16:55 Finał baraży o awans do EFL League One:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz ZielińskiNiedziela (29 maja):• 12:55, Eleven Sports 1, FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022: parada kierowców (Eleven Sports 1)• 14:55, Eleven Sports 1, FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022: wyścig (Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Michał Gąsiorowski, Mikołaj Sokółstudio: Filip Kapica, Patryk Mirosławski• 17:25 Finał baraży o awans do Premier League:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 18:55 Drugi mecz barażowy o awans do Ligue 1:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Dominik Guziak• 19:55 LaLiga Smartbank -(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)