Weekend sportowych hitów w kanałach Polsatu

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Polsatem

• Siódma gala Polsat Boxing Promotions, być może ostatnia odsłona batalii o koszykarskie mistrzostwo Polski, finał Ligi Mistrzów UEFA czy start tenisowej Lotto SuperLIGI.

Emocjonujący sportowy weekend w kanałach sportowych Polsatu rozpocznie się w piątek o godzinie 18:30. Właśnie wtedy w Polsacie Sport Fight wystartuje transmisja z gali Polsat Boxing Promotions. Od godziny 20:00 wydarzenia z hali Globus w Lublinie śledzić będzie także w Polsacie Sport Extra i dostępnym w naziemnej telewizji cyfrowej Super Polsacie. Fani zobaczą łącznie siedem walk zawodowych. W tej najważniejszej przebojowy Osleys Iglesias zmierzy się z doświadczonym i niezwykle cenionym na światowych ringach Isaackiem Chilembą. Stawką tego pojedynku będą dwa pasy mistrzowskie wagi super średniej: IBO International i WBA Intercontinental. Na ringu swoje umiejętności zaprezentuje także czołowy polski junior ciężki - Nikodem Jeżewski oraz szereg perspektywicznych pięściarzy młodego pokolenia. Dodatkową atrakcją gali PBP 7 w Lublinie będzie występ muzyczny gwiazdy polskiej sceny hiphopowej - Grubsona. Walki skomentują Łukasz "Juras" Jurkowski i Przemysław Saleta. Studio poprowadzi Artur Łukaszewski, a jego gośćmi będą między innymi prezes i wiceprezes Polsat Boxing Promotions - Emil Jędrzejewski i Fiodor Łapin.Także w piątek, ale o godzinie 20:00 w Polsacie Sport, kibice będą mogli liczyć na wielkie emocje związane z batalią o koszykarskie mistrzostwo Polski. Rywalizacja WKS Śląska Wrocław oraz Legii Warszawa toczy się do czterech zwycięstw, a zespół z Dolnego Śląska prowadzi 3:1. To oznacza, że już dziś Energa Basket Liga może poznać swojego mistrza.W sobotę absolutnym hitem będzie wielki finał Ligi Mistrzów UEFA, w którym Liverpool F.C. zmierzy się z Realem Madryt. Rozbudowany program studyjny przed tym meczem rozpocznie się w Polsacie Sport Premium 1 o godzinie 18:00. Studio poprowadzi Przemysław Iwańczyk, a jego goście to były selekcjoner Biało-Czerwonych - Jerzy Engel, były reprezentant Polski - Dariusz Dziekanowski oraz eksperci Roman Kołtoń i Piotr Urban. W programie nie zabraknie także drobiazgowych analiz, materiałów reporterskich oraz ciekawostek z szatni. Sam finał rozpocznie się o godzinie 20:50, a skomentują go Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan. Wywiady wprost z murawy Stade de France przeprowadzi natomiast Marcin Lepa.Ostatni weekend maja to w kanałach sportowych Polsatu także Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów, mityng lekkoatletycznej Diamentowej Ligi w amerykańskim Eugene czy pierwsza kolejka tenisowej Lotto SuperLIGI. Te ostatnie rozgrywki to zupełna nowość w naszym kraju. Drużynowe Mistrzostwa Polski, dzięki którym kibice będą mogli z bliska oglądać krajowe i światowe gwiazdy mają na celu zerwanie z mitem tenisa, jako sportu ekskluzywnego i dostępnego tylko wybranym.