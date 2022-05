Polski weekend w Eurosporcie

Łukasz Szewczyk

• Weekend w Eurospocie to m.in. mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie Roland-Garros, walkę Orlen Wisły Płock w Final Four Ligi Europejskiej, ostatnie etapy Giro d'Italia i pierwszą rundę SGP2.

W piątkowy wieczór (19:00) w Pradze rozegrana zostanie pierwsza runda indywidualnych mistrzostw świata na żużlu U21. W zawodach pojedzie pięciu Polaków, a na torze zobaczymy również pierwszą kobietę w historii cyklu - Celinę Liebmann. Inaugurację SGP2 skomentują Michał Korościel i Rafał Lewicki. Ten sam duet usłyszymy w sobotę podczas kwalifikacji (12:55) i zawodów (18:30) Speedway Grand Prix Czech. To trzecia runda rywalizacji o tytuł mistrza świata. W gronie faworytów są Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski. Walkę na stadionie Marketa relacjonować będzie Sebastian Szczęsny z kolei w studiu gośćmi Marcina Kuźbickiego będą Piotr Protasiewicz i Grzegorz Walasek.W weekend kolejne meczeRoland-Garros. W Eurosporcie Extra w Playerze dostępne są transmisje z wszystkich kortów, w tym spotkania Polaków. Kolejne pojedynki, w trzeciej rundzie paryskiego turnieju, stoczą w weekend Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Liderka rankingu zmierzy się z Danką Kovinić z Czarnogór, a najlepszy polski tenisista z Belgiem Davidem Goffinem. Podczas najważniejszych spotkań widzowie usłyszą komentarz m.in. Lecha Sidora, Karola Stopa, Witolda Domańskiego, Marka Furjana, Macieja Synówki, Marcina Matkowskiego, Michała Lewandowskiego i Dawida Olejniczaka.Coś dla siebie znajdą również fani kolarstwa, którzy będą mogli obejrzeć finałowe etapy Giro d'Italia, od startu do mety, z komentarzem Adama Probosza i Dariusza Baranowskiego. Pierwszy wielki tour w tym roku zakończy się w niedzielę w Weronie.Emocje czekają także miłośników piłki ręcznej. W weekend Orlen Wisła Płock powalczy w turnieju Final Four Ligi Europejskiej. Wicemistrzowie Polski w półfinale zagrają z Benfiką. W drugiej parze SC Magdeburg zmierzy się z RK Nexe.Sympatycy wspinaczki sportowej będą mieli okazję podziwiać w akcji Aleksandrę Mirosław. Rekordzistka świata wystąpi w Salt Lake City, gdzie przed tygodniem odniosła drugie zwycięstwo w sezonie, wyprzedzając Aleksandrę Kałucką i Natalię Kałucką.Kanały linearne Eurosportu pokażą na żywo mistrzostwa świata na żużlu U21, ostatnie etapy Giro, spotkania Orlen Wisły Płock w Lidze Europejskiej oraz najważniejsze mecze tenisowe, w tym pojedynek Igi Świątek. Każde wydarzenie dostępne będzie na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.