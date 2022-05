Finał Ligi Mistrzów UEFA w Polsat Box Go także w jakości 4K (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W sobotę, 28 maja dwie najlepsze drużyny Starego Kontynentu zmierzą się w finałowym spotkaniu na Stade de France w Saint-Denis pod Paryżem.

• W Polsat Box Go mecz będzie można oglądać na wielu urządzeniach, w tym w jakości 4K na platformach Android TV, Apple TV i wybranych Smart TV.

W finale Ligi Mistrzów UEFA 2022 Liverpool zmierzy się z Realem Madryt. Obie drużyny spotkały się już dwukrotnie w finałowej walce o najważniejsze klubowe trofeum w Europie - w 1981 roku w Paryżu oraz w 2018 roku w Kijowie. Zwycięzcą ówczesnych rozgrywek w Paryżu byli Anglicy, natomiast w Kijowie triumfowali Hiszpanie. Tegoroczny finał miał się odbyć w Sankt Petersburgu na Stadionie Kriestowskim, ale z powodu agresji Rosji na Ukrainę został przeniesiony do Paryża. Królewscy pod wodzą Carlo Ancelottiego w drodze do finału wyeliminowali m.in. Paris Saint-Germain, Chelsea Londyn i Manchester City. Zawodnicy Juergena Kloppa musieli pokonać w fazie pucharowej Inter Mediolan, Benficę Lizbona i Villarreal.Na antenie Polsat Sport Premium 1 od godz. 18.00 będzie dostępne studio Ligi Mistrzów UEFA. Poprowadzi je Przemysław Iwańczyk, a wśród zaproszonych gości znajdą się m.in.: Jerzy Engel, Dariusz Dziekanowski, Piotr Urban, Roman Kołtoń. Mecz skomentują Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan.Użytkownicy Polsat Box Go będą mogli obejrzeć finał na telewizorach, komputerach, smartfonach czy tabletach - w ramach pakietu Polsat Box Go Sport. Spotkanie będzie dostępne także w jakości 4K. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.Zwycięzca rozgrywek zdobędzie prawo do gry ze zwycięzcą Ligi Europy UEFA 2021/2022 w Superpucharze UEFA 2022 oraz zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata.Oficjalna piłka przygotowana na finał Ligi Mistrzów UEFA przez markę Adidas niesie światu przesłanie pokoju - został na niej umieszczony napis "pokój" w języku angielskim i zapisany cyrylicą. Po meczu piłka trafi na aukcję prowadzoną z UNHCR, agencją ONZ ds. uchodźców, a całość uzyskanych środków zostanie przekazana na wsparcie uchodźców zmuszonych opuścić swoje ojczyzny z powodu konfliktów zbrojnych.