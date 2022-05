Kulisy najgłośniejszego rozwodu w Hollywood. "Johnny kontra Amber" w Playerze i TVN24 GO!

Łukasz Szewczyk

• Johnny Depp i Amber Heard to para, o której dziś mówią wszyscy. Pod obstrzałem kamer oraz obiektywów fotoreporterów na oczach milionów widzów toczy się najgłośniejsza batalia rozwodowa ostatnich lat.

• Pojawiające się oskarżenia są coraz bardziej szokujące, a każda ze stron robi wszystko, żeby udowodnić swoją rację. Gdzie jednak leży prawda?

Początek miłości Amber Heard i Johnny'ego Deppa przypominał hollywoodzkie love story. Poznali się w 2009 r. na planie filmu "Dziennik zakrapiany rumem". Dwa lata później media doniosły o nowym romansie w show-biznesie. Pobrali się po czterech lata związku w lutym 2015 r. Niespodziewanie rok później - w maju 2016 r. - Heard złożyła pozew rozwodowy wraz z zakazem zbliżania się do niej. Tak zaczęła się telenowela medialna i publiczne pranie brudów, których do dziś jesteśmy świadkami.Obecne wydarzenia za oceanem są wynikiem wywiadu, którego tuż po rozwodzie Amber Heard udzieliła "The Washington Post", ujawniając w nim kulisy swojego krótkiego, ale jak się okazało bardzo burzliwego małżeństwa z Johnny'm Deppem. Aktor, któremu natychmiast nadano łatkę "damskiego boksera", żąda dziś sprawiedliwości, pozywając byłą żonę o zniesławienie i domagając się odszkodowania w wysokości 50 mln dolarów. Z dnia na dzień sądowa batalia robi się coraz bardziej bezwzględna, a na jaw wychodzą nowe szokujące fakty. Od uzależnienia od alkoholu, narkotyków po przemoc fizyczną i psychiczną.Dwuczęściowy dokument "Johnny kontra Amber" przygląda się sprawie z dwóch perspektyw. Bada jedną z najgłośniejszych i najbardziej medialnych batalii sądowych ostatnich lat. Twórcom discovery+ Originals udało się dotrzeć do prawników obu stron, Davida Sherborne'a i Sashy Wass QC. Reprezentanci wnikliwie analizują wydarzenia, które rozgrywają się na oczach milionów ludzi na całym świecie. Produkcja bierze "pod lupę" także materiał dowodowy z postępowania sądowego w Wielkiej Brytanii w 2020 r. Znalazły się tam nagrania wideo, wiadomości tekstowe, zdjęcia i nagrania audio wykonywane przez samą parę.Głośny dokument "Johnny kontra Amber" już w Playerze i TVN24GO.