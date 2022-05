Netflix na czerwiec. Polskie produkcje "Królowa" i "Parada serc", "Peaky Blinders 6" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Wszystkie premiery czerwca platformy Netflix, dzień po dniu

• Wśród nich m.in.: polski serial "Królowa", polska komedia romantyczna "Parada serc", szósty sezon "Peaky Blinders", trzeci sezon "The Umbrella Academy" czy koreańska odsłona "Domu z papieru"

Netflix - wykaz premier na czerwiec 2022 roku:

Wydarzeniem czerwca w Netflixie będzie premiera serialu(od 23 czerwca). Jest to czteroodcinkowa opowieść o odkupieniu, drugiej szansie i miłości pokonującej wszelkie różnice. To historia Sylwestra - emerytowanego krawca i drag queen, który pięćdziesiąt lat temu wyjechał z Polski, by realizować się w Paryżu. Wbrew złożonej sobie przed laty obietnicy, decyduje się wrócić do rodzinnego górniczego miasteczka, po tym jak dostaje list od wnuczki, w którym ta prosi go o ratunek dla chorej matki, która potrzebuje przeszczepu nerki. Podróż przybiera nieoczekiwany obrót, zmuszając Sylwestra do zmierzenia się z przeszłością. W rolach głównych Andrzej Seweryn, Maria Peszek i Julia Chętnicka.Drugą polską premierą miesiąca będzie film "Parada serc" (od 15 czerwca). Z Żyjąca karierą warszawianka, która nie lubi psów, musi z powodów zawodowych jechać do Krakowa, gdzie poznaje uroczego wdowca, jego syna i ich czworonożnego pupila.Wśród serialowych premier warto zwrócić uwagę na(o 2 czerwca). Kariera minister spraw zagranicznych Birgitte Nyborg jest zagrożona, gdy spór o ropę naftową na Grenlandii zaczyna przekształcać się w kryzys międzynarodowy. Z drugim sezonem wraca(od 3 czerwca). Tym razem przeszkody są nieco inne, ale bez obaw - dno jest czerwone i rozpalone, jak zawsze. W tym sezonie: bardzo ryzykowny wulkan.Serialową nowością będzie produkcja(od 3 czerwca). Przekonana o niewinności swojej oskarżonej o morderstwo córki matka odkrywa niepokojącą prawdę. Kto tak naprawdę jest ofiarą, a kto sprawcą? Z szóstym sezonem wraca(od 10 czerwca). Mijają 4 lata od tragedii, jaka spotkała Shelbych. Koniec prohibicji zmusza Tommy'ego do przerzucenia się na handel opium i sprzymierzenia się z największymi wrogami.Kolejna propozycja to(od 10 czerwca). Dla nastoletnich Juliette i Calliope miłość to nie lada problem - jedna jest wampirzycą, druga na wampiry poluje. Obie jednak gotowe są na pierwsze zabójstwo. Z nowym sezonem wraca nominowany do Emmy serial o dysfunkcyjnej rodzinie superbohaterów(od 22 czerwca).Wśród propozycji znajdzie się także(od 24 czerwca). Złodzieje przejmują mennicę zjednoczonej Korei i biorą zakładników. Zadaniem policji jest rozprawienie się z kryminalistami i stojącą za nimi tajemniczą postacią.(od 24 czerwca). Brytyjski komik Rowan Atkinson ("Jaś Fasola") gra główną rolę w tej niemal niemej komedii o walce pewnego mężczyzny z pszczołą.Wśród filmowych premier Netflix w czerwcu poleca także(od 8 czerwca). Gdy pechowy poszukiwacz koszykarskich talentów znajduje z Hiszpanii niezwykłego zawodnika, postanawia udowodnić, że obaj mogą zostać gwiazdami NBA. Wśród filmowych premier także(od 17 czerwca). Niedaleka przyszłość. Dwaj skazańcy konfrontują się ze swoją przeszłością w zakładzie, którego kierownik daje im leki zmieniające uczucia. W roli głównej Chris Hemsworth. Kolejna propozycja to(od 24 czerwca). Niewydarzony biznesmen zostaje omyłkowo wzięty za płatnego zabójcę zwanego Człowiekiem z Toronto, po czym musi zacząć z nim współpracować, aby przeżyć.Netflix przygotował także film(od 14 czerwca). Jest to kameralny dokument o słynnej Jennifer Lopez, w którym gwiazda opowiada o swojej wielowymiarowej karierze i wyzwaniach, jakie niesie życie w świetle reflektorów. Z kolei(id 17 czerwca) to dokument o żonie ważnego polityka, która nie wahała się mówić prawdy podczas afery Watergate - oraz o działaniach administracji Nixona, które miały ją zdyskredytować.• od 2 czerwcaRząd: królestwo, władza i chwała• od 3 czerwcaKlub zielonych matekPolicjant czy przemytnik: sprawa Eirika JensenaPrzechwycenieLato summerNa skrzydłach ambicji• od 6 czerwcaBill burr presents: friends who killSuper drużyna: sezon 2• od 7 czerwcaI to by było na tyle - zaprasza David Letterman• od 8 czerwcaGladbeck: kryzys z zakładnikamiPodłoga to lawa: sezon 2Bądźcie życzliwi: modlitwa i posłuszeństwo: MiniserialRzut życiaBaby fever• od 9 czerwcaStand out: an LGBT+ CelebrationRhythm + Flow: Francja• od 10 czerwcaDrzewa pokojuDirty Daddy: the bob saget tributePierwsze zabójstwoPrywatnośćPeaky Blinders: sezon 6• od 11 czerwcaAmy schumer's parental advisory• od 13 czerwcaPete Davidson presents: the best friendsKarolek z Naklejkowa: wielkie filmowe przygodyKarolek z Naklejkowa: panna pogoda i Przyjaciele• od 14 czerwcaJane Fonda & Lily Tomlin: ladies night liveJennifer Lopez: halftime• od 15 czerwcaMaldivasW sieci ułudy: śmierć, kłamstwa i internetParada sercGniew bożyCentauroKuchenne potyczki: kto zostanie legendąUlubiony boski idiota• od 16 czerwcaŚpiew, taniec, sztuka: kabuki z tōmą ikutąŚwiat karmy: teledyski: część 2Martwy punkt: paranormalny parkSnoop Dogg's f*cn around comedy specialKolizjaMiłość i anarchia: sezon 2• od 17 czerwcaSąsiedzka wojna: sezon 2Efekt marthy mitchellPajęcza głowaShe: sezon 2Nic o mnie nie wiecie• od 18 czerwcaSpriggan• od 19 czerwcaBen Crump: po stronie obywateli• od 20 czerwcaFatalna miłość• od 21 czerwcaJoel Kim Booster: psychosexualWizje przyszłości• od 22 czerwcaSnowflake MountainBruna Louise: demolkaTajemnice zwierzaków domowychLove & gelatoThe umbrella academy: sezon 3• od 23 czerwcaKrólowaFirst class• od 24 czerwcaAngry Birds: letnie szaleństwo: sezon 2Dom z papieru: koreaCzłowiek z torontoCzłowiek kontra pszczoła• od 27 czerwcaFrytka i kartofelcia: frytka na wakacjach• od 28 czerwcaBlasted: kumple kontra kosmiciCristela Alonzo: middle classy• od 29 czerwcaThe upshaws: sezon 2: część 1Pirackie złoto z wyspy adakBeauty• od 30 czerwcaReksin: sezon 2Bastard‼ -heavy metal, dark fantasy-