Łukasz Szewczyk

Najlepsi polscy żużlowcy w barwach szwedzkich klubów. Żużlowe emocje w Eleven Sports

W tym tygodniu fani szwedzkiej ligi żużlowej będą mogli obejrzeć w ELEVEN SPORTS między innymi mecz z udziałem Lejonen Speedway, jednego z faworytów do triumfu w całych rozgrywkach. W ekipie z Gislaved występuje liczna grupa polskich zawodników, wśród których największe nadzieje kibiców związane są z Bartoszem Zmarzlikiem, Maksymem Drabikiem i Patrykiem Dudkiem. Zmarzlik to jedna z największych gwiazd "czarnego sportu" i najskuteczniejszy żużlowiec poprzedniego sezonu Speedway Bauhaus-Ligan. W tym roku także prezentuje bardzo wysoką formę, np. w spotkaniu z broniącą tytułu Dackarną zdobył aż czternaście punktów i poprowadził Lwy do wygranej 46:44. Czy w czwartkowym meczu przeciwko Västervik Speedway także będzie liderem swojej drużyny?



Dwa dni wcześniej, we wtorek, rywalem Västervik będzie wspomniana Dackarna Målilla z Maciejem Janowskim na czele. Polak to jeden z najlepszych żużlowców obecnego sezonu - jest wiceliderem klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw świata, w której do prowadzącego Bartosza Zmarzlika traci zaledwie jeden punkt! Czy zapewni Dackarnie wygraną w spotkaniu z Västervik Speedway?



Plan transmisji:



Wtorek (31 maja):

• godz. 18.55: Speedway Bauhaus-Ligan: Dackarna Målilla - Västervik Speedway (Eleven Sports 1)

komentarz: Marcin Kuźbicki, Marcin Musiał



Czwartek (2 czerwca):



• godz. 18.55 Speedway Bauhaus-Ligan: Västervik Speedway - Lejonen Speedway (Eleven Sports 1)

komentarz: Marcin Kuźbicki, Marcin Musiał