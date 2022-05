"Ostatni taniec". Serial dokumentalny z Michaelem Jordanem na TVN Turbo

Łukasz Szewczyk

• W czerwcu na antenie TVN Turbo doceniony przez krytyków serial dokumentalny "Ostatni taniec"

• Dziesięcioodcinkowy serial "Ostatni taniec" przedstawia karierę legendy amerykańskiej koszykówki - Michaela Jordana i słynną drużynę Chicago Bulls z lat 90.

Jesienią 1997 roku Michael Jordan i Chicago Bulls stanęli do walki o szósty tytuł mistrza NBA. Zgodzili się, aby ekipa filmowa towarzyszyła im przez cały sezon. Rezultatem miał być niezwykły portret kultowego gracza i legendarnej drużyny, który dopiero ponad dwie dekady później został ujawniony w serialu dokumentalnym "Ostatni taniec".Serial to nie tylko szczegółowa kronika koszykarskiego sezonu 1997-98, ale również historia budowania legendy Jordana i Chicago Bulls. Dokument pokazuje wszystkie etapy rozwoju kariery Michaela Jordana, od awansu na gwiazdę liceum w Północnej Karolinie, po objawienie się jego fenomenu w NBA. Jordan zostaje także przedstawiony jako międzynarodowa marka marketingowa i postać odgrywająca znaczącą rolę w świecie kultury. W serialu pokazano także jego osiągnięcia z Chicago Bulls - zasłużony awans na szczyt ligi, przerwa na profesjonalną grę w baseball i niezwykły powrót, który kończy się, jak ujął to trener Phil Jackson, "Ostatnim tańcem". Drużyna przewidywała, że najprawdopodobniej będzie to ostatni wspólny sezon z Michaelem Jordanem na czele.Zmagania koszykarzy rozgrywały się w cieniu konfliktu z kierownictwem klubu i dojmującego poczucia, że to ostatnia szansa na wspólną grę Michaela Jordana, najlepszego koszykarza wszech czasów, i jego niezwykłych kolegów z drużyny, takich jak Scottie Pippen czy Dennis Rodman.Dokument ten jest jednym z najbardziej fascynujących sportowych seriali, jakie kiedykolwiek powstały - pozycja, której nie można przegapić.Premierowe odcinki serialu "Ostatni taniec" od 5 czerwca, w niedziele o godzinie 16:30 na antenie kanału TVN Turbo. Powtórki w środy o godzinie 22:20 i w soboty o godzinie 16:00.