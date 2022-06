StudioMed TV HD w Play i UPC

Łukasz Szewczyk

Od środy (1 czerwca 2022 roku) w telewizyjnej ofercie UPC Polska dostępna jest kanał. Stacja dostępna jest na pozycji numer 325 w dekoderach Horizon i 4K BOX oraz na pozycji numer 399 w dekoderach Mediabox. Kanał dostępny jest od pakietu Select.Studiomed TV to pierwsza polska telewizja o zdrowiu i medycynie. Jej misją jest zwiększanie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia, leczenia oraz profilaktyki zdrowotnej. Oferta telewizji jest bogata i zróżnicowana. W ramówce znajdują się zarówno lżejsze i bardziej rozrywkowe programy o zdrowym odżywianiu, skutecznych metodach odchudzania, zdrowiu dzieci jak i poważniejsze poświęcone chorobom cywilizacyjnym takim jak depresja, cukrzyca czy nowotwory. Nad jakością i aktualnością informacji czuwa Rada Programowa składająca się z wybitnych ekspertów - lekarzy i profesorów.Kanał dostępny jest także w ofercie Play Now oraz Play Now TV w pakiecie Podstawowym.