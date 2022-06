Gala ONE 158: Pacio vs Brooks na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• Największa azjatycka organizacja sportów walki jeszcze przed wakacjami rozpędza się na dobre.

• Kolejna ONE Championship zagości z kolejnym show w Singapurze.

• Tym razem w starciu wieczoru zmierzą się Tawanchai PK.Saenchai i Niclas Larsen.

W sumie w Mieście Lwa w najbliższy piątek zaplanowano aż trzynaście pojedynków w formule MMA, Muay Thai i kickboxingu. W najważniejszymi z nich w oktagonie zmierzą się Tawanchai PK.Saenchai i Niclas Larsen, a ich konfrontacja będzie oficjalnym eliminatorem do pasa ONE w wadze piórkowej w Muay Thai.Obecnie w dywizji tej niepodzielnie panuje Petchmorakot Petchyindee, który na niedawnej gali ONE 157 z powodzeniem obronił pas i umocnił się na czele rankingu wagi piórkowej. Tawanchai i Larsen są jednak na tyle doświadczonymi i świadomymi fighterami, że w niedalekiej przyszłości mogą z powodzeniem walczyć o tytuł. Wprawdzie drugi z nich będzie debiutował w ONE, fanom Muay Thai jest jednak doskonale znane, a o sile jego ciosów oraz kopnięć kolanami przekonał się już niejeden przeciwnik. Tawanchai będzie chciał pokonać rywala przede wszystkim swoją szybkością oraz inteligencją, którą nieraz pokazywał już w oktagonie. Czy atrybuty te pozwolą mu cieszyć się w piątek z wygranej w Singapore Indoor Stadium?W innej znakomicie zapowiadającej się walce wicelider rankingu wagi koguciej, Kwon Won Il zmierzy się z notowanym w tym zestawieniu na czwartej pozycji Fabricio Andrade. Obaj mają niezwykłe serce do walki oraz umiejętności, żeby ambicje przekuwać w zrealizowane cele. Kwon wygrał swoje trzy ostatniej pojedynki, w żadnym z nich nie pozwalając przeciwnikowi walczyć na pełnym dystansie. Jeszcze lepszym bilansem może pochwalić się Andrade, były mistrz kickboxingu, który od chwili debiutu w ONE Championship wygrał wszystkie cztery konfrontacje! Żeby laurka była jeszcze okazalsza warto nadmienić, że fighter z Ameryki Południowej pokonał w nich choćby Shoko Sato czy Li Kai Wena. Oficjalnie nie zostało to wprawdzie potwierdzone, ale wielce prawdopodobne, że zwycięzca tego pojedynku będzie kolejnym pretendentem do odebrania pasa ONE w wadze koguciej Johnowi Linekerowi.W piątek w Singapurze powalczy także kolejny fantastyczny Brazylijczyk, ikona Jiu-Jitsu, Marcus "Buchecha" Almeida, który postara się podtrzymać status zawodnika niepokonanego w ONE w konfrontacji z Australijczykiem Simonem Carsonem. Almeida, jak na 17-krotnego mistrza świata BJJ przystało, w oktagonie wykorzystuje swoje największe atuty, nie dziwi więc, że pierwsze pojedynki w MMA wygrywał poprzez poddanie. W weekend przyjdzie mu jednak zmierzyć się z doświadczonym grapplerem, który z niejednego pieca chleb jadł. Jak zakończy się to starcie?Sporo emocji dostarczyć powinna również walka w wadze muszej pomiędzy drugim w rankingu tej kategorii byłym czempionem ONE, Kairatem Akhmetovem, a japońskim weteranem Tatsumitsu Wadą. Także w muszej walczył będzie piąty w zestawieniu ONE, Reece McLaren, który po bolesnej porażce z Yuyą Wakamatsu będzie próbował poszukać rehabilitacji w pojedynku ze wschodzącą gwiazdą nokautu, Chińczykiem Xie Wei .Także bój ciężkich w kickboxingu zapowiada się pasjonująco, a walka Rade Opacica z Guto Inocente ma wszelkie zadatki, żeby zapisać się w historii jako pojedynek epicki. Obaj zawodnicy dysponują arsenałem potężnych ciosów, słyną z niekonwencjonalnych rozwiązań w oktagonie i nigdy nie zwalniają ręki. A ponieważ walczą w królewskiej kategorii wagowej może zwiastować to wyborną walkę! Opacić wejdzie do klatki z fantastycznym bilansem w ONE - 4:0, zwieńczonym czterema nokautami i wiarą, że jeśli zwycięży w piątek otrzyma szansę walki o inauguracyjny pas ONE w kickboxingu w wadze ciężkiej.Gala ONE 158: Pacio vs Brooks w najbliższy piątek piątek 3 czerwca o godz. godz. 11:30 na żywo w Fightklubie.