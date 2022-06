Azjatycki dwumecz Brazylii na żywo w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Reprezentacja Brazylii rozegra w najbliższych dniach dwa mecze towarzyskie w ramach przygotowań do mistrzostw świata w Katarze. Rywalami Brazylijczyków będą dwie najlepsze drużyny Azji: Japonia i Korea Południowa, które również wystąpią na mundialu

• Oba spotkania będzie można na żywo z polskim komentarzem oglądać wyłącznie na Viaplay.pl

Oba mecze Brazylijczycy rozegrają na wyjazdach. Brazylia to lider światowego rankingu FIFA i drużyna, która jako jedyna aż pięciokrotnie sięgała po Puchar Świata, ostatnio w 2002 roku. Brazylijczycy jako jedyni brali również udział we wszystkich dotychczasowych mundialach. W 2018 roku w Rosji dotarli do ćwierćfinału. Największą gwiazdą reprezentacji Brazylii jest Neymar, napastnik francuskiego Paris Saint-Germain.W czwartek (2 czerwca) i poniedziałek (6 czerwca) Brazylia w ramach przygotowań do mistrzostw świata zmierzy się z dwiema najlepszymi ekipami Azji, czyli Japonią i Koreą. Także te zespoły przygotowują się do listopadowych mistrzostw świata w Katarze. Japonia to 6-krotny uczestnik mundiali (3 razy wyszła z grupy) i 4-krotny zdobywca Pucharu Azji. Japończycy zajęli też II miejsce w Pucharze Konfederacji 2001. Na ostatnich MŚ dotarli do 1/8 finału, gdzie 2:3 przegrali z Belgią, która w ćwierćfinale wyeliminowała... Brazylię.Z kolei Korea ma na koncie 2 mistrzostwa Azji (1956, 1960) i brąz Igrzysk Olimpijskich 2012. Największym sukcesem Koreańczyków jest IV miejsce na mundialu w 2002 roku, którego byli gospodarzem. A triumfowała tam właśnie Brazylia. Na ostatnich MŚ Korea zakończyła swój udział na fazie grupowej. Największą gwiazdą reprezentacji Korei jest Son Heung-min z angielskiego Tottenhamu Hotspur, a trenerem Portugalczyk Paulo Bento.W rankingu FIFA Brazylia jest 1., Japonia 23., a Korea Południowa 29. W Katarze Brazylijczycy rywalizować będą z Serbią, Szwajcarią i Kamerunem w grupie G. Przeciwnikami Koreańczyków w grupie H będą Portugalia, Ghana i Urugwaj. Natomiast Japonia w grupie E zagra z Hiszpanią, Niemcami i zwycięzcą barażu Kostaryka - Nowa Zelandia.Mecze towarzyskie piłkarskiej reprezentacji Brazylii na żywo na platformie Viaplay:(2 i 6 czerwca):Czwartek (2 czerwca):• 13:00komentują Dawid Król i Dominik PiechotaPoniedziałek (6 czerwca):• 12:20komentują Dawid Król i Dominik Piechota