HBO Max na pierwszą połowę czerwca. "Rozmowy z przyjaciółmi", "Irma Vep", "Primal", "Portland Tower".

Łukasz Szewczyk

• HBO Max ogłasza ramówkowe nowości na pierwsze dwa tygodnie czerwca

Wśród serialowych premier HBO Max połowy czerwca(od 3 czerwca). To historia grupy utalentowanych nastolatków z prestiżowej szkoły artystycznej Keaton. Serial odsłania kulisy życia przyszłych gwiazd, które podążają za swoimi marzeniami, ucząc się tańca, śpiewu i muzyki.Z kolei(od 3 czerwca) to serialowa adaptacja powieści Sally Rooney. To rozgrywająca się w Dublinie inteligentna opowieść o dwóch studentkach college'u, Frances i jej najlepszej przyjaciółce Bobbi, oraz o dziwnym, nieoczekiwanym związku, jaki nawiązują z małżeństwem, Melissą i Nickiem.(od 3 czerwca) to program Max Original podążający za rumuńską artystką Irina Rimes, która po dwóch latach wytężonej pracy, postanawia wyruszyć w drogę, żeby odnaleźć siebie i wymyślić się zawodowo od nowa. Z pomocą wytwórni płytowej Irina odwiedza sześć miast, gdzie zamierza dokończyć prace nad swoim nowym albumem.Serial(od 3 czerwca) opowiada o perypetiach trzech małych braci niedźwiadków - Grizza, Pandy oraz Lodomira, którzy postanawiają odnaleźć nowy dom za pomocą magicznego pudełkaW ramówce pojawi się także seria(od 7 czerwca). Po reakcji łańcuchowej w ogólnoeuropejskiej sieci energetycznej cały kontynent pogrąża się w ciemności. Haker Pierre Manzano uświadamia sobie, że jest to skutek działania kodu, który sam napisał.Miniserial HBO(od 7 czerwca) opowiada o amerykańskiej gwieździe filmowej, która przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego Les Vampires. Aktorka zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoja bohaterką. W roli głównej Alicia Vikander.Wśród premier także(od 7 czerwca), czyli czwarty sezon serialu inspirowanego cyklem powieści "Roswell: W kręgu tajemnic" autorstwa Melindy Metz. Oraz(od 12 czerwca) drugi sezon serialu opowiadającego historię dwojga zakochanych w sobie młodych ludzi, których dzieli kolor skóry, ale łączy zakazana namiętność.Z kolei w(od 12 czerwca) detektyw Sarah Collins i jej partner detektyw Steve Bradshaw prowadzą śledztwo w sprawie zabójstwa posterunkowego Hadleya Matthewsa i 15-letniej uchodźczyni z Libii, Fary Mehenni. Wszystko wskazuje na to, że oboje skoczyli z dachu Portland Tower.Serial(od 15 czerwca) to historia jaskiniowca i dinozaura, dla których nieprawdopodobna przyjaźń staje się jedyną nadzieją na przetrwanie w brutalnym, pierwotnym świecie.Serial dokumentalny(od 1 czerwca) przedstawia kontrowersyjny kościół Remnant Fellowship i jego przywódczynię, guru dietetyki, Gwen Shamblin Larę. Po zdobyciu sławy Lara założyła kościół, który wkrótce został oskarżony o nadużycia w swoich praktykach.Czerwcowe nowości w HBO Max dzień po dniu (1-15 czerwca 2022):• 1 czerwcaBez skazy, odc. 1-13Bez skazy II, odc. 1-16Bez skazy III, odc. 1-15Bez skazy IV, odc. 1-15Bez skazy V, odc. 1-22Bez skazy VI, odc. 1-19Ku przepaści: Bóg, chciwość i kult Gwen Shamblin, odc. 1Przebudzenie wiosny: Ci, których znałeśCios GensanaNiania w Nowym JorkuPlażaPoniedziałki w RacinePrzysięgaZmaganiaKochana mamusia nie żyjeOstatni list do domu: Głos amerykańskich żołnierzy walczących w Iraku• 2 czerwcaBalonLOLRewolucja przegranych kobietUśmiech Mony Lizy• 3 czerwcaMetalokalipsa, odc. 1-20Rozmowy z przyjaciółmi, odc. 1-12Backstage II, odc. 1-30Między nami, misiaczkami, odc. 1-10Irina Rimes: Moja droga, odc. 1-3Schody, odc. 7Hacks II, odc. 7-8Superman i Lois II, odc. 12Niefortunny numerek lub szalone pornoClimaxAkademikKsiężniczka z ulicyLewy sercowyRosie O'Donnell: Szczerze i od sercaRozsypać prochyCmentarz Narodowy w Arlington: Kwatera sześćdziesiątaPolowanie na mysz"My Gift" - koncert świąteczny Carrie UnderwoodRequiem dla zabitych: Amerykańska wiosna 2014Gwiazdorskie życieDroga do szczęścia• 4 czerwcaNowy kursKsiężna (2008)Smerfy: Poszukiwacze zaginionej wioskiSpongeBob Kanciastoporty• 5 czerwcaWampiry: Dziedzictwo IV, odc. 18Byłem prostym człowiekiemDom, który zbudował JackDyktator• 6 czerwcaMiłość ponad czasem, odc. 4Barry III, odc. 7Dziecko, odc. 7Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 13Baby Looney Tunes, odc. 77-78StonePrzyszłość to samotne miejsceWielki wieczór• 7 czerwcaBlackout, odc. 1-6Irma Vep, odc. 1Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 1Przerwa z Sam Jay II, odc. 3Gentleman Jack II, odc. 7Historia pastora Teda HaggardaRobert Klein bez taryfy ulgowejWściekłe psy• 8 czerwcaAmen.9 czerwcaKryptonim Jane• 10 czerwcaMetalokalipsa II, odc. 1-18Metalokalipsa III, odc. 1-10Metalokalipsa IV, odc. 1-12Irina Rimes: Moja droga, odc. 4-5Schody, odc. 8Superman i Lois II, odc. 13Jabłko i Szczypior II, odc. 24-36Nie oddychajNie oddychaj 2Lhamo i SkalbeNowy porządek• 11 czerwcaKung Fu II, odc. 12PoświęcenieJarSpongeBob: na suchym lądzieZ podniesionym czołem• 12 czerwcaNoughts + Crosses II, odc. 1-4Portland Tower, odc. 1Wampiry: Dziedzictwo IV, odc. 19Ból i blaskGuermantesNa życiowym zakręcieTaniec rzeczywistościWszyscy wiedząWybuchowa para• 13 czerwcaMiłość ponad czasem, odc. 5Barry III, odc. 8Dziecko, odc. 8Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem IX, odc. 14Co każdy skaut wiedzieć powinien• 14 czerwcaMatki, odc. 1-7Matki II, odc. 1-6Matki III, odc. 1-6Irma Vep, odc. 2Gentleman Jack II, odc. 8Roswell, w Nowym Meksyku IV, odc. 2Przerwa z Sam Jay II, odc. 4Widzimy się wczoraj• 15 czerwcaPrimal, odc. 1-10