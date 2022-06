Nowy sezon World Series of Darts w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• W weekend w Nowym Jorku wystartuje nowy sezon World Series of Darts.

• W turnieju US Darts Master weźmie udział ośmiu czołowych zawodników ze światowego rankingu Professional Darts Corporation oraz lokalni gracze

• Transmisja na Viaplay.pl

Ubiegłorocznym triumfatorem cyklu World Series of Darts jest Jonny Clayton z Walii. Z kolei ostatni turniej US Darts Masters w 2019 roku (w kolejnych dwóch latach w USA nie grano ze względu na pandemię) wygrał Anglik Nathan Aspinall.W Nowym Jorku zawodnicy walczyć będą o 20 tysięcy funtów dla zwycięzcy, a pula całych zawodów wynosi 60 tysięcy funtów. Rozgrywki toczyć się będą systemem pucharowym, w formacie "best-of-15" (czyli do 8 wygranych legów w każdym ze spotkań). To pierwszy z sześciu turniejów, po których w dniach 16-18 września odbędą się finały w Amsterdamie. Wystąpi tam 24 zawodników. W międzyczasie rywalizacja organizowana będzie także w Danii, Holandii i trzykrotnie w Australii.Najwięcej (17) zwycięstw turniejowych w World Series of Darts ma na koncie Holender Michael van Gerwen. Ośmiokrotnie triumfował Anglik Phil Taylor, a sześć razy Szkot Gary Anderson.4 czerwca (od 1.00 polskiego czasu w nocy z piątku na sobotę) w Nowym Jorku 8 zawodników PDC wraz z 5 graczami z USA i 3 z Kanady grać będzie w I rundzie. 5 czerwca rozegrane zostaną ćwierćfinały, półfinały i finał.Broniącego tytułu triumfatora World Series of Darts Jonny'ego Claytona, najczęściej wygrywającego w turniejach tych rozgrywek Michaela van Gerwena, a także kilkunastu innych czołowych darterów świata podczas US Darts Masters, na żywo z Nowego Jorku można w sobotę i niedzielę oglądać na Viaplay.plWorld Series of Darts, US Darts Masters - transmisje na platformie Viaplay:Sobota (4 czerwca):• godz. 01:00 I runda (1/8 finału)• godz. 19:00 I runda (1/8 finału)Niedziela (5 czerwca):• godz. 01:30 Ćwierćfinały, półfinały i finał