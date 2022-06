Odjazdowe wakacje w Polo TV. Wraca "Letna Scena Polo TV"

Łukasz Szewczyk

• W wakacje Polo TV odwiedza ciekawe miejsca oraz interesujących ludzi i spędza czas z gwiazdami na koncertach

Polo TV zdradza swoje plany na wakacje. Stacja przygotowała ciekawe wakacyjne wyzwania. W programieEdyta Folwarska szuka pomysłu jak spędzić weekend. Interesują ją sposoby, osoby i miejsca, które sprawią że będzie miała co wspominać. Razem z Edytą widzowie dowiedzą zaskakujące okolice, poznamy niezwykłych ludzi i szalone pomysły, a przy tym wszystkim przebojowa muzyka disco. Program ma za zadanie przede wszystkim zainspirować i nastroić widzów do fantastycznego weekendu. W programie pojawią się również Maciek Smoliński i Jacek Mędrala - prezenterzy stacji. Premierowe odcinki w każdy wakacyjny piątek o godz. 17.00 na antenie Polo TV.To nie koniec letnich atrakcji. W każdą wakacyjną sobotę o godz. 14.15 (od 25 czerwca) na antenie Polo TV spotkania z największymi gwiazdami disco polo w czasie kolejnej, trzeciej edycji koncertów. Tym razem te kameralne koncerty zostaną zrealizowane w nieoczekiwanych i zaskakujących miejscach. Ekipa Polo TV, jak sami o sobie mówią, pojawia się wszędzie tam gdzie jest dobra zabawa i muzyka disco. Tym razem mini sceny staną m.in. w lesie niedaleko Zamościa, na lotnisku, na łące koło Płocka, na jeziorze Mikorzyńskim czy na "bezludnej" wyspie niedaleko Władysławowa. Każdy z odcinków będzie składał się z 2-3 mini recitali gwiazd, podczas których wykonają one zarówno swoje najbardziej znane hity jak i premierowe utwory. Na scenie pojawią się ponad 25 gwiazd m.in.: D Bomb, Power Play, Discoboys, Eratox, Camasutra, Extazy, Top Girls, After Party, Mateusz Mijal, Monika Chwajoł, Fanatic, Mr. Dex, Top One, Dejw, Bajera i wielu innych.