Dzień Dziecka w Polsat Box. Odkodowanych 10 kanałów TV

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Dnia Dziecka Polsat Box udostępnił bezpłatnie kanały z rozrywką dla najmłodszych widzów.

• W ramach otwartego okna (do 30 czerwca) będzie można oglądać nawet 10 kanałów dla dzieci

• Treści są również dostępne online w aplikacji Polsat Box Go.

W Polsat Box Dzień Dziecka będzie trwał przez cały czerwiec 2022 roku. W tym czasie abonenci, którzy nie posiadają w swojej ofercie stacji dla najmłodszych:(pozycja 511),(pozycja 510),(pozycja 504),(pozycja 513),(pozycja 520),(pozycja 521),(pozycja 501),(pozycja 500),(pozycja 502),(pozycja 503), otrzymają do nich dostęp w ramach otwartego okna, bez dodatkowych opłat.Wszystkie kanały można oglądać zarówno w domu za pośrednictwem dekodera, jak i w aplikacji Polsat Box Go na urządzeniach mobilnych. Pozwoli to na dostęp do ulubionych treści w dowolnym miejscu i czasie.Zabawę z popularnymi bohaterami można kontynuować również po zakończeniu ulubionych programów. Polsat Box przygotował specjalny zestaw quizów, kolorowanek i zagadek, które można pobrać ze strony internetowej W Polsat Box i Polsat Box Go dostępny jest również kanał oferujący treści dla dzieci w języku ukraińskim -. Prezentuje on programy znane z anten Nickelodeon i Nick Jr., m.in.: "Spongebob Kanciastoporty", "Pingwiny z Madagaskaru", "Psi Patrol" i "Blaze i Megamaszyny". Nickelodeon Ukraine Pluto TV jest dostępny bez opłat do lipca 2022 roku w Polsat Box (na pozycji 509) oraz w Polsat Box Go w ramach bezpłatnego pakietu Polsat Box Go Ukraina, który łącznie zawiera 10 różnorodnych kanałów w języku ukraińskim.