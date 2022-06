Święto koszykówki. NBA Finals w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Koszykarze Boston Celtics i Golden State Warriors zagrają w wielkim finale ligi NBA.

• Drużyna z Bostonu ma szansę stać się najbardziej utytułowaną w historii rozgrywek, Golden State liczy na siódme mistrzostwo.

• Wszystkie mecze NBA Finals będą transmitowane w Canal Sport

Dla Boston Celtics będzie to pierwszy finał od dwunastu lat, a jednocześnie szansa na osiemnasty tytuł mistrzowski. Jego zdobycie oznaczałoby, że Celtowie ponownie staną się najbardziej utytułowaną drużyną w historii NBA. Obecnie siedemnaście tytułów w kolekcji mają oprócz nich Los Angeles Lakers. Według bukmacherów faworytem finału są Golden State Warriors, którzy powalczą o siódme mistrzostwo. Drużyna Steva Kerra dość łatwo poradziła sobie w finale Konferencji Zachodniej wygrywając rywalizację z Dallas Mavericks 4:1. Z kolei zespół Brada Stevensa do ostatnich sekund walczył o zwycięstwo w finale Konferencji Wschodniej z Miami Heat. Ostatecznie Celtowie wygrali ostatni mecz czterema punktami, a całą serię 4:3. Warriors przystąpią do finału bardziej wypoczęci, a dodatkowo będą mieli przewagę własnego parkietu. To istotne, bo w tegorocznych NBA Playoffs zanotowali we własnej hali same zwycięstwa.Choć oba zespoły należą do najbardziej utytułowanych w całej lidze, to w finale spotkają się dopiero po raz drugi. W 1964 roku Celtics pokonali Warriors, a w składach obu drużyn występowały wówczas takie gwiazdy jak Bill Russel, czy Wilt Chamberlain.Tegoroczna rywalizacja rozpocznie się w Chase Center w San Francisco w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu. Transmisję w Canal+ Sport i Canal+ Online poprzedzi program "Basket Office", który poprowadzą Artur Kwiatkowski i Gabriel Rogaczewski. Sam mecz rozpocznie się o godzinie 3 w nocy, komentować go będzie Wojciech Michałowicz. W przerwie meczu transmitowane będzie studio na żywo. Powtórki meczów finałowych będą emitowane dzień później. Finał NBA rozgrywany jest w formule best of seven (do czterech zwycięstw), co oznacza, że kolejne transmisje możliwe są w nocy z 13 na 14 czerwca, z 16 na 17 czerwca oraz z 19 na 20 czerwca.Noc z czwartku na piątek (2/3 czerwca):02:00 Basket Office; CANAL+ SPORTProwadzący: Artur Kwiatkowski, Gabriel Rogaczewski03:00(Canal+ Sport)Komentarz: Wojciech Michałowicz05:30 Basket Office (Canal+ Sport)Prowadzący Artur Kwiatkowski, Gabriel RogaczewskiNoc z niedzieli na poniedziałek (5/6 czerwca):• 01:30 Basket Office (Canal+ Sport)Prowadzący: Artur Kwiatkowski, Gabriel Rogaczewski• 02:00(Canal+ Sport)Komentarz: Wojciech Michałowicz• 04:30 Basket Office (Canal+ Sport)Prowadzący Artur Kwiatkowski, Gabriel RogaczewskiNoc ze środy na czwartek (8/9 czerwca):• 02:30 Basket Office (Canal+ Sport)Prowadzący: Artur Kwiatkowski, Gabriel Rogaczewski• 03:00(Canal+ Sport)Komentarz: Wojciech Michałowicz• 05:30 Basket Office (Canal+ Sport)Prowadzący Artur Kwiatkowski, Gabriel RogaczewskiNoc z piątku na sobotę (10/11 czerwca):• 02:30 Basket Office (Canal+ Sport)Prowadzący: Artur Kwiatkowski, Gabriel Rogaczewski• 03:00(Canal+ Sport)Komentarz: Wojciech Michałowicz• 05:30 Basket Office (Canal+ Sport)Prowadzący Artur Kwiatkowski, Gabriel Rogaczewski