• Wystartowało głosowanie na najważniejsze utwory Depeche Mode

• Top Depeche Mode pojawi się na antenie Radia 357 już 10 czerwca

• Wyemitowanych zostanie 50 utworów z największą liczbą głosów

• Audycję poprowadzą: Marek Niedźwiecki oraz Piotr Stelmach

26 maja zespół Depeche Mode poinformował o śmierci Andy'ego Fletchera - założycielai członka zespołu. Wiadomość była wstrząsem dla fanów grupy.- wyjaśnia Piotr Stelmach koordynujący prace redakcji muzycznej i jeden z prowadzących Top.Głosowanie na Top Depeche Mode potrwa do 9 czerwca na specjalnej stronie audycji, dostępnej pod adresem dm.Radio357.pl. W pierwszych godzinach po uruchomieniu głosowania wzięło w nim udział już ponad 1000 osób.- mówi Piotr Stelmach.Top Depeche Mode w Radiu 357 odbędzie się 10 czerwca, w piątek. Łącznie to 7 godzin z twórczością zespołu. 50 utworów Depeche Mode zostanie zaprezentowanych w 2 odsłonach:• Pierwsza część od godz. 9:00 do godz. 11:00 (w miejsce audycji Wspieraj system) - poprowadzi Marek Niedźwiecki• Druga część od godz. 19:00 do godz. 22:00 (w miejsce Listy Piosenek 357) - poprowadzi Piotr StelmachDodatkowo od godz. 22:00 do północy wyjątkowy epilog muzyczny - audycja stworzona wspólnie z fanami zespołu Depeche Mode. Poprowadzi ją Mateusz Fusiarz. Do udziału zostali zaproszeni przedstawiciele grup fanowskich. -- dodaje Piotr Stelmach.Zespół Radia 357 przygotował także podcasty poświęcone Depeche Mode:• "Single z Żoliborza" - wydanie specjalne. Opowieść o muzyce, emocjach, wspomnieniach związanych z Depeche Mode. Zapraszają Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach i Krzysztof Tubilewicz.• "Piosenki z historią: Stripped". Historia utworu, który nie był nigdy i nigdzie numerem jeden, a stał się jednym z pierwszych symboli Depeche Mode. O "Stripped" opowiada Marcin Cichoński.• "Fletch: uprzejmy księgowy". Sylwetka Fletcha, który na scenie trzymał się na uboczu, ale w rzeczywistości był niezwykle ważną postacią w zespole. Na opowieść o Andym Fletcherze zaprasza Krzysztof Tubilewicz.• "Pamięci Andy'ego Fletchera". Zapis specjalnej, 2-godzinnej nocnej audycji z 26 maja z telefonicznym udziałem słuchaczy. Prowadził Piotr Stelmach.