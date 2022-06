Serial "Królowa Elżbieta II" w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• 70 lat temu zaledwie 25-letnia Elżbieta niespodziewanie zasiadła na tronie Imperium Brytyjskiego.

• Z okazji obchodów platynowego jubileuszu Królowej serwis Canal+ Online przygotował serial dokumentalny "Królowa Elżbieta II" poświęcony władczyni - od narodzin, przez objęcie władzy, aż do dnia dzisiejszego.

Z okazji obchodów platynowego jubileuszu Elżbiety II, na Wyspach Brytyjskich zaplanowano iście królewskie atrakcje. W czwartek (2 czerwca) przez centrum Londynu odbyła się uroczysta parada z przeglądem wojsk, w piątek członkowie rodziny królewskiej wezmą udział w mszy dziękczynnej za Królową. Z kolei w sobotę odbędzie się huczne Platynowe Przyjęcie w Pałacu Buckingham, na którym wystąpią między innymi zespół Queen z Adamem Lambertem i Rod Stewart. Na niedzielę w całym kraju zaplanowano prawie 85 tysięcy Wielkich Lunchów Jubileuszowych, podczas których Brytyjczycy będą mogli wspólnie świętować 70 lat panowania Królowej.Przez siedem dekad rządów Elżbieta II spotykała się ze światowymi przywódcami, wysłuchiwała sprawozdań kilkunastu premierów i obserwowała najważniejsze wydarzenia z historii świata i Europy. Pochowała swoją matkę, siostrę i uwielbianą synową. Królowa musiała zmierzyć się z rodzinnymi skandalami, gwałtownym spadkiem popularności oraz kwestionowaniem zasadności dalszego istnienia monarchii. Ostatecznie Elżbieta II wciąż tryumfuje i cieszy się statusem majestatycznej ikony Wielkiej Brytanii.Dostępny w Canal+ Online dziewięcioodcinkowy serial dokumentalny "Królowa Elżbieta II" to szczegółowy portret Królowej z wnikliwymi komentarzami historyków, unikatowymi materiałami archiwalnymi oraz wypowiedziami jej przyjaciół i doradców. Z serii dowiemy się między innymi, jak wyglądało dzieciństwo Królowej, w jaki sposób przygotowywano ją do objęcia tronu, jakie konsekwencje miało przemówienie zaledwie 14-letniej Księżniczki skierowane do dzieci podczas II Wojny Światowej oraz dlaczego Elżbieta początkowo nie zgadzała się, żeby przebieg koronacji rejestrowały kamery. Dzięki wyodrębnieniu najważniejszych wydarzeń z 70- letniego okresu panowania Królowej Elżbiety II dokument o jej życiu to ogromna dawka historycznych faktów i portret niezwykle silnej kobiety, która stała się ikoną Wielkiej Brytanii. Serial dokumentalny skłania do refleksji nad tym w jaki sposób Elżbiecie II udało się utrzymać znaczenie monarchii pomimo transformacji świata, które miały miejsce podczas 7 dekad jej panowania.