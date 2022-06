Wojciech Mann z nową audycją w Radiu Nowy Świat

Łukasz Szewczyk

• Nowości w ramówce Radia Nowy Świat

to nowy autorski program Wojciecha Manna, współprowadzony co tydzień przez innego młodego redaktora RNŚ, pojawi się na antenie Radia Nowy Świat w poniedziałek, 6 czerwca o godzinie 10:00. To nietypowa audycja-zagadka, której temat w założeniu jest wielką niewiadomą. Na trop naprowadzać będą utwory muzyczne prezentowane w trakcie audycji oraz dyskusje, w których pojawią się m.in. wskazówki od pomysłodawcy tematu - czyli zaproszonego gościa. W najbliższy poniedziałek 6 czerwca pierwszą wizytę u redaktora Manna złoży Piotr Bukartyk.CzwartkowyKingi Krasuskiej (który do tej pory emitowany był w czwartki o godzinie 23:00) teraz pojawi się we wtorki, w godzinach 22:00-24:00. W czwartek natomiast w to miejsce wskakująBrunona Jasieńskiego. Piątkowe spotkaniezostanie wydłużone - audycja nadawana będzie w godzinach 11:00-14:00.W piątek wieczorem pojawi kolejna nowość, tym razem od Mikołaja Tyczyńskiego, który między 22:00 a 23:00 będzie wprowadzał słuchaczy w weekendowy nastrój w audycji. Tu nie zabraknie muzyki tanecznej, która z pewnością porwie z kanapy nawet najbardziej zasiedziałych melomanów. Piątkowe Biforki w Radiu Nowy Świat będą przypominać najlepsze klubowe imprezy, które miały miejsce w Nowym Jorku czy Los Angeles na przełomie lat '70 i '80. Mikołaj Tyczyński wcielając się w rolę dj'a umili słuchaczom wieczór tanecznymi utworami soulu, funku i disco.