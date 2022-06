Seriale i filmowe hity w letniej ramówce TVP Kobieta

Łukasz Szewczyk

• Na wakacje TVP Kobieta przygotowała dla widzów letnią ofertę programową, a w niej premiery seriali oraz filmowe hity.

• W ramówce TVP Kobieta nie zabraknie również autorskich cyklów anteny.

„Happy & zen. Odnaleźć szczęście” / fot. materiały prasowe TVP

W sobotę, 4 czerwca - pierwsza z planowanych na lato premier - serial komediowy, a w nim Jessica i Rike, które pewnej burzliwej i magicznej nocy zamieniają się ciałami. Nie mając innego wyjścia wymieniają się również pracą. Kierowniczka ośrodka zostaje asystentką, podczas gdy pracownica przejmuje najwyższe stanowisko. To trudne wyzwanie dla nich obu. Emisja serialu w soboty i niedziele o godz. 19:30.Od poniedziałku, 6 czerwca - kolejna nowość -. Akcja serialu rozgrywa się w malowniczym porcie na południu Francji. Losy Chloe, Lucie i Alexa widzowie będą śledzić codziennie o godz. 18:55.We wtorki o godz. 14:35 TVP Kobieta zaprasza na premierowe odcinki cyklu, w którym przez siedemnaście kolejnych tygodni widzowie zobaczą reportaże z Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich, a także poznają najpiękniejsze regiony Polski - ich zwyczaje kulinarne, regionalne tradycje oraz rękodzieło.W letniej odsłonie ramówki TVP Kobieta nie zabraknie także cieszących się uznaniem widzów cykli podróżniczych. Poranne odcinkicodziennie o godz. 6:30, a w niedziele również o godz. 16:10. Na premierowe odcinki III serii, śladami między innymi magicznego Porto, zapraszamy w soboty (od 11 czerwca) o godz. 17:30.Sobotnie popołudnia widzowie spędzą oglądając lifestylowe programy. Od godz. 16:30 dwa odcinki programu, w którym Tommy Smythe przedstawia narzeczonym wyjątkowe opcje przestrzeni na imprezę weselną. Niezależnie od tego, czy jest to średniowieczny zamek, rustykalna wiejska stodoła, czy elegancki bar na dachu wieżowca, Tommy przedstawia najlepsze opcje, aby pomóc parze znaleźć wymarzone miejsce na ślub.Z kolei w każdą sobotę o godzinie 18:00 seria, która natchnie entuzjastów stylowych zmian realizowanych przy niskim nakładzie budżetu. W sekcji lifestyle, w niedzielne poranki o godz. 8:00, TVP Kobieta przypomni o tym co zadecydowało o wyjątkowości największych projektantów świata mody. W fascynujący cyklwprowadzą dwa odcinki serii BBC opowiadające o kultowym piśmie, czyli angielskim Vogue'u. W kolejne soboty (od 26 czerwca) zgłębimy tajemnicę kobiecej torebki w dokumencie. Tydzień później (3 lipca) dokument, dzięki któremu dowiemy się co stoi za sukcesem i mitem jednego z najbardziej stylowych placów Paryża. Powtórki serii we wtorki tuż po północy.W niedzielne popołudnia o godz. 14:30 TVP Kobieta zaprasza na filmowy seans z polskim kinem, a o godz. 17:10 cyklOd 2 lipca, w soboty o godz. 17:30 rozmowy Miłki Raulin w programie, nominowanym do Telekamery 2022. Zdobywczyni Korony Ziemi oraz Trawersu Grenlandii rozmawiać będzie m.in. ze: Staszkiem Berbeką, Aleksandrą Trzaskowską, czy Jaśkiem Melą.Prawdziwie wakacyjny nastrój zagości na antenie dzięki. Od 9 lipca była Miss Francji doradzi widzom TVP Kobieta jak czerpać radość z małych rzeczy i przejąć kontrolę nad własnym samopoczuciem. Emisja programu w letnie weekendy - w sobotę o godz. 18:00, powtórka w niedzielę ok. godz. 9:00.Wakacje to nie tylko czas odkrywania nowych krain to także dobry moment, by z bliska przyjrzeć się zwierzętom, a tu najlepszym przewodnikiem będą. Program w poniedziałki od 4 lipca o godzinie 6:00.Przez siedem dni w tygodniu TVP Kobieta, w paśmie filmowym o godz. 21:30, zaprasza na największe, jak: "Port wolności", "Jeden dzień", "Książę i ja", "Sekret w ich oczach", "Uprowadzenie Agaty" czy "Bodo". W czerwcowe piątki widzowie zobaczą kultowe filmy z Cezarym Pazurą: "Nic śmiesznego (3 czerwca), "Tylko strach" (10 czerwca), "Wirus" (17 czerwca) i "Show" (24 czerwca).Letnia oferta programowa TVP Kobieta to także doceniane przez widzów seriale: "Ojciec Mateusz" (od poniedziałku do piątku po dwa odcinki o godz. 15:30, a w soboty o godz. 14:30) oraz premierowe odcinki serialu(od poniedziałku do piątku o godz. 17:50). Kontynuację opowieści o życiu sułtana Sulejmana Wspaniałego i jego miłości do pięknej Hürem we, widzowie będą mogli oglądać od poniedziałku do piątku o godz. 19:30, a tuż po o tureckim serialu (godz. 20:30) świat madryckiej śmietanki towarzyskiej, w realiach 1913 roku, w produkcji