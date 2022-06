HBO Max zamówiło drugi sezon serialu "Nasza bandera znaczy śmierć"

Łukasz Szewczyk

• Serial komediowy Max Original "Nasza bandera znaczy śmierć" będzie miał drugi sezon.

Pierwszy sezon serialu "Nasza bandera znaczy śmierć" był bardzo luźno oparty na prawdziwych przygodach Stede'a Bonneta (w tej roli Rhys Darby), rozpieszczonego XVIII-wiecznego arystokraty, który porzucił życie pełne przywilejów, by zostać piratem. W poszukiwaniu przygód Stede zostaje kapitanem piratów na statku Zemsta. Jego wysiłki, by okiełznać zbuntowaną załogę i zaimponować hałaśliwym korsarzom, prowadzą do fatalnego dla niego w skutkach starcia z najbardziej przerażającym i czczonym piratem w historii, niesławnym kapitanem Czarnobrodym (Taika Waititi). Ku ich zaskoczeniu, szalenie różni Stede i Czarnobrody odnaleźli coś więcej niż tylko przyjaźń na pełnym morzu... znaleźli miłość. Teraz muszą to przetrwać.Pierwszy sezon serialu debiutującego w marcu tego roku zdobył popularność, plasując się w pierwszej piątce najchętniej oglądanych nowych seriali Max Original w HBO Max w USA, oraz zdobył tytuł Certified Fresh na Rotten Tomatoes. Indie Wire uznało serial za "słodki i wspaniały", zauważając, że "przyglądanie się, jak Waititi i Darby uderzają do siebie... to czysta radość"Sarah Aubrey, Head of Original Content, HBO Max powiedziała:- mówi Sarah Aubrey, Head of Original Content, HBO Max.Twórca David Jenkins stwierdził: -W pierwszym sezonie serialu wystąpili, oprócz Darby'ego i Waititi, Nathan Foad, Samson Kayo, Vico Ortiz, Ewen Bremner, Joel Fry, Matt Maher, Kristian Nairn, Con O'Neill, Guz Khan, David Fane, Rory Kinnear, Samba Schutte, Nat Faxon, Fred Armisen oraz Leslie Jones.Serial "Nasza bandera znaczy śmierć" został wyprodukowany przez zdobywcę Nagrody Akademii - Taikę Waititiego, razem z twórcą-showrunnerem Davidem Jenkinsem, Garrettem Baschem oraz Danem Halstedem.Cały pierwszy sezon serialu jest dostępny w HBO Max.