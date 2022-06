Piłkarski mini serial "Liga bez filtra" w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Od czerwca w Canal+ Sport będzie można oglądać piłkarski mini serial dokumentalny "Liga bez filtra".

• Siedmioodcinkowa produkcja ukazuje najważniejsze wydarzenia i kluczowe momenty sezonu 2021/2022 PKO BP Ekstraklasy.

Sezon 2021/2022 PKO BP Ekstraklasy był niezwykle ciekawy i trzymał w napięciu niemal do samego końca. Na finiszu najwięcej powodów do radości mieli kibice Lecha Poznań. Kolejorz, na stulecie klubu, zdobył ósmy w historii tytuł mistrzowski. O tym jak wyglądała walka o mistrzostwo, o emocjach, które towarzyszyły piłkarzom Macieja Skorży opowie pierwszy odcinek "Ligi bez filtra" - "Mistrzowski Lech". Nie zabraknie unikatowych ujęć z klubowej szatni oraz obrazków z mistrzowskiej fety. Mini serial będzie emitowany w niedzielne wieczory aż do startu nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy.W oczekiwaniu na powrót piłkarzy na ligowe boiska kibice będą mogli między innymi jeszcze raz przeżyć zakończenie kariery Łukasza Trałki (12 czerwca, "Ostatnie Trałkowanie") czy wrócić do przedłużenia kontraktu Łukasza Podolskiego z Górnikiem Zabrze. Nie zabraknie także odcinków poświęconych poszczególnym drużynom. Na uwagę zasłużyły przede wszystkim drużyny z ligowego podium, a więc wicemistrz Polski Raków Częstochowa oraz trzecia w tabeli Pogoń Szczecin. Ale w oku kamery pojawią się również Legia Warszawa, która ma za sobą nieudany sezon oraz Wisła Kraków, która po tym sezonie pożegnała się z PKO BP Ekstraklasą.Plan najbliższych emisji:Niedziela (5 czerwca):• 19:30 Liga bez filtra - Mistrzowski Lech (Canal+ Sport)Niedziela (12 czerwca):• 19:30 Liga bez filtra - Ostatnie Trałkowanie (Canal+ Sport)Daty premier kolejnych odcinków zostaną przedstawione w sportowych zapowiedziach weekendów w Canal+.