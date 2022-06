Nowy sezon "Fort Boyard Polska" jesienią w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Jesienią 2022 roku widzowie platformy streamingowej Viaplay będą mogli obejrzeć kolejny sezon "Fort Boyard Polska"

• Nowa edycja programu będzie składała się z 8 odcinków, w których udział weźmie 48 znanych postaci polskiego show-biznesu

• Podobnie jak w poprzednim sezonie, prowadzącymi nadchodzącej edycji będą Elżbieta Romanowska oraz Mariusz Kałamaga, natomiast w rolę mędrczyni wcieli się Tamara Gonzalez Perea

"Fort Boyard" to popularny program telewizyjny, którego pierwsza odsłona została wyemitowana w 1990 roku we Francji. Od tego momentu powstały już 34 edycje programu, które od lat cieszą się ogromną popularnością wśród widzów na całym świecie. Tytułowy fort, w którym odbywa się rywalizacja uczestników, zlokalizowany jest w cieśninie Pertuis d'Antioche na zachodnim wybrzeżu Francji. Kolejna seria nowej wersji programu, która wyświetlana jest w Polsce na platformie Viaplay, zaprezentuje zmagania wielu znanych i lubianych gwiazd.W każdym odcinku dwie drużyny złożone z artystów, sportowców i celebrytów będą rywalizować o główną nagrodę, która następnie trafi do wybranej przez zwycięzców organizacji charytatywnej. W nowej serii pojawią się niesamowite zadania i wymagające zagadki, które dostarczą widzom szalonych emocji i świetnego humoru.W roli gospodyni ponownie zobaczymy jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek - Elżbietę Romanowską, której będzie towarzyszyć artysta kabaretowy i standuper, Mariusz Kałamaga. W nowej polskiej odsłonie "Fort Boyard Polska", która została pokazana w ubiegłym roku w serwisie streamingowym Viaplay po raz pierwszy w historii programu w rolę mędrca wcieliła się kobieta. Przebywająca w tajemniczej wieży mędrczyni, Tamara Gonzales Perea ponownie zada uczestnikom niezwykłe zagadki, a prawidłowe odpowiedzi będą mogły przybliżyć ich do zwycięstwa. Kolejną postacią, którą widzowie poznali już w poprzedniej serii jest Papina, która wskaże uczestnikom drogę do pokoju zagadek i poprowadzi Slime Quiz.W nowej edycji "Fortu Boyard Polska" oprócz całej plejady gwiazd, czekają na widzów również nowe wyzwania. Nie tylko skoki na bungee lub wizyta w 'klejącym pokoju' - widzowie programu będą mogli zobaczyć zupełnie nowe konkurencje, które na pewno zaskoczą i uczestników, i widzów.- komentuje Elżbieta Romanowska, gospodyni programu Fort Boyard Polska.- komentuje Barbara Wiśniewska-Grzesiak, Executive Producer w ViaplayProdukcją programu zajmuje Endemol Shine Polska, który jest częścią międzynarodowej grupy Banijay.- mówi Ryszard Sibilski, prezes Endemol Shine Polska.Wszystkie odcinki będą dostępne na platformie Viaplay, należącej do Viaplay Group, jesienią 2022 roku.