Player na czerwiec. "Konrola 4", "Nieobecni 2, "Pinokio", "Między słowami", kolekcja "Miesiąc Równości"

Łukasz Szewczyk

• Hity czerwca w Playerze

• Premiera finałowego sezonu serialu "Kontrola 4" oraz nowe odcinki serialu "Nieobecni 2"

• Na deser reality show, dokumenty oraz hity prosto z polskich i światowych kin.

Premiera miesiąca jest finałowy, czwarty sezon serialu(dostępny od początku czerwca). Kontynuacja losów Natalii i Majki. Od ostatnich wydarzeń mija półtora roku. Majka została matką. Tragiczne wydarzenie na nowo przecina jej drogi z Natalią, w życiu której pojawiła się już inna dziewczyna. Czy ta miłość ma jeszcze szansę? Odpowiedź na to pytanie w najnowszych odcinkach serialu. Dodatkowo wszystkie cztery sezony już dostępne dla wszystkich zwolenników binge-watchingu.Widzowie mogą oglądać także nowe odcinki serialu. fani serwisu wraz z komisarz Elżbietą Zawadą (Danuta Stenka) poznają odpowiedź na pytanie, co stało się z Kasią Zawadą (Eliza Rycembel). W kolejnych odcinkach śledztwo, choć oddzielne, zaprowadzi Milę Gajdę (Justyna Wasilewska) i Filipa Zacharę (Piotr Głowacki) do ekscentrycznego miejsca o tajemniczej nazwie HORP - Holistyczny Ośrodek Rozwoju Personalnego, za drzwiami którego dojdzie do wielu szokujących wydarzeń, które na długo pozostaną w pamięci fanów "Nieobecnych". Jaką rolę odegra w nich Suzana (Karolina Gruszka), czyli nowa kluczowa postać w historii? Premierowy odcinek "Nieobecnych 2" w każdy wtorek tylko w Playerze.Przez cały czerwiec - Miesiąc Równości - w Playerze będzie dostępna kolekcja o tej samej nazwie. W jej ramach w użytkownicy będą mogli zobaczyć "tęczowe" produkcje. Na początek dwie produkcje pod marką Player Original - wspomniana jużoraz reality show. Uzupełnią je program-reportaż autorstwa reporterów TVN24oraz dokumenty pod marką Discovery+ Originals:. Kolekcję zamyka produkcja z biblioteki Planet+Nowy - dwuczęściowy - sezon rozpocznie się w miejscu, w którym skończył się poprzedni. Co spowodowało dziurę w(od 19 czerwca)? Dlaczego premier Estonii poleciał prywatnym samolotem do Finlandii i Szwecji tuż przed premierą pierwszej części materiałów? Czy pierwszy sezon "Estonii" przyczynił się do kryzysu rządowego w kraju? W tej odsłonie również relacja z oględzin promu podczas specjalistycznego nurkowania. Czy to znaczy, że bliscy ofiar z promu "MS Estonia" i oni sami doczekają się sprawiedliwości?Wśród premier(od 30 czerwca). Historia małej, niebieskiej, bardzo niepozornej pigułki, która zmieniła świat i ulepszyła życie seksualne wielu milionów ludzi na ziemi. Od początku powstawała w oparach skandalu, wbrew wszystkim przeciwnościom losu. Dokument przedstawia archiwalne, pochodzące z lat 90., nagrania ujawniające kulisy badań i prac "ojca Viagry", Davida Browna i jego współpracowników.W pakiecie filmowym dostępny jest już, czyli jedna z najlepszych polskich komedii w doborowej obsadzie. Tylko tu na ekranie obok siebie Maciej Stuhr, Borys Szyc, Piotr Adamczyk, Tomasz Kot, Tomasz Karolak, Krzysztof Stelmaszyk, Magdalena Boczarska, Aleksandra Popławska i inni. Akcja fabuły zaczyna się na ślubie, który się nie odbył. Mimo to karawana jedzie dalej - wesele, na którym pojawiają ojciec, przyjaciele i kilku przypadkowych facetów, odbywa się. Od kieliszka do kieliszka dochodzi do szczerych męskich rozmów, które dają początek kolejnym zabawnym sytuacjom.Kolejna propozycja to(od 3 czerwca). Grupa złodziei pod dowództwem Victora Duboisa (Jean Reno) zamierza wykraść cenne obrazy z wystawnego apartamentu znajdującego się w luksusowym, nowojorskim wieżowcu. Najemnicy z góry zakładają, że operacja przebiegnie gładko. Nie spodziewają się, że na miejscu staną oko w oko z uroczą młodą portierką (Ruby Rose), która niedawno zakończyła służbę jako żołnierz piechoty morskiej. Gdy złodzieje podczas zaciętej walki są coraz bardziej zdesperowani i brutalni, delikatna i miła dziewczyna, aktywuje swoje zabójcze umiejętności, aby raz na zawsze pokrzyżować plany złoczyńców...Z kolei w filmie(od 10 czerwca) mistrz, a poniekąd król golfa Wallace Avery (Colin Firth) znudzony monotonią życia pozoruje własną śmierć i przyjmuje nową tożsamość. Jako Arthur Newman poznaje czarująca Mike (Emily Blunt), która także stara się zapomnieć o przeszłości. Chcąc uciec od wspomnień o dotychczasowej egzystencji wspólnie włamują się do pustych domów i podszywają pod nieobecnych właścicieli. Wkrótce jednak oboje odkryją, to za czym tak naprawdę tęsknią...(od 10 czerwca) to filmowa adaptacja jednej z najpopularniejszych baśni braci Grimm. Pewnego dnia w ręce poczciwego stolarza o imieniu Gepetto wpada kawałek drewna. Mężczyzna od samego początku czuje, że w tym z pozoru martwym przedmiocie kryje się jakaś magiczna siła. Postanawia wystrugać z niej postać chłopca. Niespodziewanie stworzona przez niego figurka ożywa - potrafi mówić, śmiać się, skakać i biegać. Gepetto nadaje mu imię: Pinokio i zaczyna troszczyć się o niego jak o własnego syna. Drewniany chłopczyk jest tak zafascynowany otaczającym go światem, który widzi po raz pierwszy na oczy, że przestaje słuchać dobrych rad opiekuna. Wiedziony ciekawością, Pinokio wyrusza w podróż pełną przygód, niebezpieczeństw i życiowych lekcji.(od 10 czerwca) to poruszający film o relacji ojca i syna z Jakubem Gierszałem i Andrzejem Chyrą na pierwszym planie. Michael jest Polakiem, który od lat mieszka w Berlinie. Skończył studia prawnicze i rozpoczął pracę w jednej z lepszych kancelarii. Chce wtopić się w otoczenie, nie różni się niczym od swojego szefa i przyjaciela. Od poniedziałku do piątku jest pełnoprawnym Niemcem. Na weekend staje się zwykłym Michałem. Pewnego dnia do Berlina przyjeżdża jego ojciec - Stanisław. Chłopak przez lata uznawała go za zmarłego, teraz będzie musiał przedefiniować swoje życie i więzi łączące go z Polską. Wspólnie spędzony czas odciśnie emocjonalne piętno na Michaelu, który zda sobie sprawę ze swojego wyobcowania.(od 17 czerwca) to kobieca odpowiedź na "Testosteron" z niemniejszą plejadą gwiazd na ekranie. Edyta Olszówka, Iza Kuna, Magdalena Różczka, Anna Dereszowska, Magdalena Boczarska, a u ich boku: Robert Więckiewicz, Tomasz Kot, Piotr Adamczyk, Rafał Królikowski, Borys Szyc, Tomasz Karolak i Wojciech Mecwaldowski. Historia czterech kobiet ze stolicy, których przyjaźń trwa dłużej niż niejedno małżeństwo - od dzieciństwa. Są one dla siebie na dobre i na złe. Razem łykają łzy porażki, opijają sukcesy i kolejne łóżkowe podboje i wspierają się w trudnych chwilach. Wszystkie też po cichu marzą o wielkiej, prawdziwej, jak z komedii romantycznej, miłości. Ale czy ta zawsze jest pisana?Film(o 17 czerwca) to historia Brytyjki, która mogła odmienić losy współczesnej Europy. Adaptacja opartego na faktach bestsellera o najbardziej zaskakującym szpiegu w historii UK z fenomenalną Judi Dench w roli tytułowej. Rok 2000, przedmieścia Londynu. Spokojne życie Joan Stanley (Judi Dench), przyjmuje nieoczekiwany obrót, kiedy zostaje aresztowana przez MI5 i oskarżona o szpiegostwo na rzecz komunistycznej Rosji. Rok 1938. Młoda Joan (Sophie Cookson) studiuje fizykę w Cambridge. Nieśmiała i łatwowierna dziewczyna szybko daje się uwieść uroczemu i tajemniczemu Leo (Tom Hughes), który wkrótce staje się jej przewodnikiem po obcym, ale intrygującym świecie ideologii komunistycznej. Romantyczna idylla trwa aż do momentu wybuchu II wojny światowej. Joan pracuje w ośrodku badań nad bombą atomową, gdy Leo prosi ją o przekazanie Rosjanom ściśle tajnych akt. Joan dowiaduje się, że jest tylko narzędziem w rękach ukochanego i sama musi wybrać pomiędzy miłością i zdradą swojego kraju, a bliskimi i ich ocaleniem.Włoski film(od 17 czerwca) w reżyserii Donato Carrisi. To ekranizacja książki o tym samym tytule. W obsadzie znaleźli się, m.in. Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy i Galatea Ranzi. Anna Lou, córka bardzo religijnej pary, wychodzi do kościoła w zamglonej alpejskiej wiosce Avechot i znika bez śladu. Aby pomóc w badaniu tej zagadkowej sprawy, zostaje wezwany wybredny i stosujący niekonwencjonalne metody detektyw Vogel (Toni Servillo). Mężczyzna rozpętuje medialną burzę, szuka tropów i nikogo nie wyklucza z kręgu podejrzanych. Czy zniknięcie dziewczyny jest przypadkowe? Czy wśród spokojnej społeczności znajduje się wilk w owczej skórze?(od 24 czerwca). Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością. Postanawiają pomagać kobietom i na zlecenie testować lojalność ich partnerów. Wszystko idzie dobrze do chwili, gdy Kalina ma uwieść Macieja (Mikołaj Roznerski) - coacha i specjalistę do spraw damsko-męskich. Jego żona Beata (Weronika Rosati) podejrzewa go o zdradę i chce mieć na to niezbite dowody. Kalina doceniając klasę "przeciwnika", bierze się do pracy ze zdwojoną energią. Jednak tym razem cały plan bierze w łeb. Maciej nie jest jak inni mężczyźni, których z łatwością udało się przyłapać na zdradzie. Serce dziewczyny - mimo podjętych postanowień - znów zaczyna bić mocniej, a wielka miłość to tylko kwestia czasu...Z kolei(o 24 czerwca) to poruszający dramat z jedyną w swoim rodzaju Julią Roberts w roli głównej. Historia matki, która trafia w sam środek najgorszego koszmaru każdego rodzica - bezsilności wynikającej z niemożności ochrony własnego dziecka przed nim samym. Gdy Holly (Julia Roberts) wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na schodach nieoczekiwanego gościa - swojego syna Bena (Lucas Hedges), który nie powinien był opuszczać ośrodka odwykowego. Kochająca matka, mimo obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ma nadzieję, że Ben jest "czysty" i będzie mogła cieszyć się Bożym Narodzeniem z nim i resztą rodziny. Okazuje się jednak, że wizyta Bena może sprowadzić poważne kłopoty. Podczas kolejnych 24 godzin, które mogą zmienić na zawsze ich życie, Holly zrobi wszystko, by uratować ukochane dziecko.Player zaprasza na 6. australijską edycję najpopularniejszego telewizyjnego eksperymentu -. Eksperci za pomocą nauki, stworzyli 11 par z całkiem obcych sobie osób. Nieznajomi spotkają się po raz pierwszy dopiero w dniu ślubu. Przez następne osiem tygodni ich relacje będą czujnie obserwowane przez ekspertów - zobaczymy, jak rozwijają się ich relacje podczas miesiąca miodowego, wspólnego mieszkania, pobytów u rodzin oraz spotkań z przyjaciółmi. Wszystkie pary zamieszkają w jednym bloku i wspólnie będą uczestniczyć w cotygodniowym przyjęciu. Po ośmiu tygodniach małżonkowie staną przed poważną decyzją - czy zdecydują się na odnowienie przysięgi i rozpoczną wspólne życie poza programem, czy jednak nie będą chcieli kontynuować związku i pożegnają się na dobre?to niewątpliwie jedno z najgorętszych show ostatnich lat. Po zakończeniu edycji polskiej Player zaprasza swoich użytkowników na dwa sezony amerykańskiej wersji. Popularni celebryci wystąpią na scenie ukrywając swoją tożsamość w zjawiskowych kostiumach. Będą czarować publiczność. Czy uda się odgadnąć kto kryje się pod robiącym wrażenie strojem? W piątym sezonie show w USA wystąpiły największe gwiazdy. W rolę jurorów wcielili się piosenkarka i autorka tekstów Robin Thicke, osobowość telewizyjna i radiowa Jenny McCarthy, aktor i komik Ken Jeong oraz artystka Nicole Scherzinger. Muzyczne i rozrywkowe show poprowadzili Nick Cannon oraz Niecy Nash.Z koleiłamie stereotypy i przeciera szlaki dla zupełnie innej formy randkowego reality. To świetna propozycja dla fanów Hotelu Paradise. Siedmioodcinkowa seria podąży za 14 singli, którzy do tej pory nie mieli szczęścia w miłości i tym razem postanowią ją zdobyć, porzucając tradycyjne metody na podryw na rzecz... zwierzęcych instynktów. Zamknięci w prywatnym rezerwacie na terenie Kolumbii nie będą mogli komunikować się werbalnie, a za pomocą języka ciała i rytuałów podpatrzonych w królestwie zwierząt. Czy w tym szaleństwie jest metoda na prawdziwe uczucie?