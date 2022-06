Canal+ na czerwiec. "Wszystkie nasze strachy", "Yellowjackets", "Purpurowe rzeki 3", "Sfora 2" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Hity czerwca w Canal+ i Canal+ Online

• Laureat Złotych Lwów na ostatnim festiwalu w Gdyni - "Wszystkie nasze strachy"

• Historia żeńskiej drużyny piłki nożnej, która po katastrofie samolotu spędziła wiele miesięcy w kanadyjskich lasach w serialu "Yellowjackets"

Filmowym hitem miesiąca będzie film(od 25 czerwca), laureat Złotych Lwów na ostatnim festiwalu w Gdyni. Oparty na faktach, pełen rozważań poruszający dramat, który ciekawie ociera się o metafizykę, to historia Daniela Rychalskiego - artysty, który próbuje w swym życiu i tworzonej przez siebie sztuce połączyć motywy katolickie ze swą seksualnością. Mieszkając na wsi i wchodząc w relację z sąsiadami musi mierzyć się z niezrozumieniem i homofobią, która w tak małych, zamkniętych środowiskach łatwo może doprowadzić do tragedii. Ten odważny i niebanalny film okazał się największym wydarzeniem ostatniego festiwalu w Gdyni zdobywając tam Złote Lwy i kilka innych nagród. Ta świetnie przyjęta przez krytyków fabuła idąca w poprzek współczesnych polskich podziałów, zdobyła siedem nominacji do tegorocznych Orłów w tym za najlepszy film. W głównej roli Daniela Rychalskiego dwukrotny laureat Orłów i wielu nagród na festiwalu w Gdyni - Dawid Ogrodnik. Obok niego na ekranie zobaczymy Marię Maj i Andrzeja Chyrę.A już w poniedziałek (6 czerwca) w Canal+, czyli transmisja gali rozdania najważniejszych polskich nagród filmowych. Przekonamy się jak 700-osobowa Akademia zdecydowała - kto ich zdaniem wykazał się największym filmowym kunsztem w kilkunastu kategoriach - m.in. reżyserii, scenariusza, zdjęć i oczywiście kilku aktorskich. Docenione zostaną także seriale oraz filmy dokumentalne. Na gali już tradycyjnie zostanie także wręczona Nagroda za Całokształt Twórczości - dostanie ją, dopiero co nagrodzony na festiwalu w Cannes za swój najnowszy film "Io" Jerzy Skolimowski. Pozostałych zwycięzców poznamy w trakcie gali. Na nagrody najwięcej szans mają twórcy filmów "Żeby nie było śladów" w reż. Jana P. Matuszyńskiego (13 nominacji), "Wesele" Wojciecha Smarzowskiego (10) i "Wszystkie nasze strachy" Łukasżów Ronduły i Gutta (7). W najważniejszej kategorii Najlepszy film obok tych trzech nominowane są jeszcze "Aida" w reż. Jasmili Zbanic i "Moje wspaniałe życie" Łukasza Grzegorzka.Wśród premier film fantasy(od 4 czerwca). Jedna z najpiękniejszych legend arturiańskich w oryginalnej filmowej wersji. Historia Gawaina rzadko dotąd inspirowała filmowców, jego zmagania z tytułowym zielonym rycerzem wydawały się mniej atrakcyjne od poszukiwania św. Graala czy miłosnych dylematów Lancelota. Tym razem jednak amerykański reżyser David Lowery znalazł ciekawy autorski klucz do pokazania tej legendy i dzięki temu dostaliśmy jeden z najlepszych i najoryginalniejszych filmów ostatnich lat łączących w sobie epos rycerski, dramat psychologiczny, opowieść fantasy i kilka jeszcze innych gatunków, które płynnie przechodzą z jednego w drugi w najmniej przewidywalnych momentach.Kryminał(od 11 czerwca). Śmierć żony w katastrofie kolejowej powoduje, że zawodowy żołnierz Markus wraca do domu, by zająć się nastoletnią córką. Nie idzie mu to najlepiej, a sytuacja dodatkowo komplikuje się, gdy u jego drzwi pojawia się tercet dziwaków twierdzących, że ta katastrofa nie mogła być przypadkiem. Nietypowa gromadka decyduje się wymierzyć sprawiedliwość. Rozpoczyna się brutalna komedia pomyłek. Ta duńska tragikomedia, która świetnie łączy humor z akcją i poważnymi rozważaniami o traumie.(od 12 czerwca) to pparta na faktach wojenna opowieść o polsko-żydowskim polityku, który w ramach protestu popełnił w Londynie samobójstwo. Szmul Zygielbojm był lewicowym żydowskim politykiem, który w trakcie II Wojny Światowej rezydował w Londynie i tam aktywnie brał udział we wspieraniu Polaków i Żydów pod okupacją. W ostatnich miesiącach życia był członkiem Rady Narodowej RP. Po upadku powstania w getcie żydowskim popełnił samobójstwo w proteście przeciw bezczynności aliantów w kwestii ludobójstwa.(od 23 czerwca w Ale kino+, od 24 czerwca w Canal+ Online) to zeszłoroczny nagrodzony w Cannes dramat w efekcie wydarzeń ostatnich miesięcy nabrał dodatkowego znaczenia i stał się mimowolnym znakiem czasów. To historia Olgi, piętnastoletniej Ukrainki, która musi wyjechać z kraju i kontynuuje karierę sportową w barwach Szwajcarii. Gdy przygotowuje się do Mistrzostw Europy dochodzi do krwawych zajść na kijowskim Majdanie zimą 2014 r. Olga nie potrafi skupić się na treningach martwiąc się o bliskich i coraz gorzej czując się na obczyźnie. O tym, co dzieje się w kraju dowiaduje się z relacji matki i coraz bardziej chce wracać do ojczyzny. W tytułowej roli Olgi zadebiutowała Nastya Budiashkina, która jest na co dzień wysokiej klasy gimnastyczką, podobnie zresztą jak pozostała część młodocianej obsady.Serialowym hitem miesiąca będzie(od 29 czerwca). W 1996 r. samolot ze szkolną żeńską drużyną piłki nożnej z New Jersey rozbija się w kanadyjskiej głuszy. Mija ponad półtora roku nim ocalałe dziewczęta zostaną uratowane. W tym czasie niektóre z nich mocno balansują na granicy człowieczeństwa, a może nawet ją przekraczają. Oto ich przygody po katastrofie, a także opowieść o tym, kim są i jak żyją dziś, ćwierć wieku później. Ten fascynujący dramat psychologiczny pełen tajemnic i grozy, jedna z najgłośniejszych telewizyjnych premier roku, to najnowsze dzieło Barta Nickersona i Ashley Lyne, scenarzystów seriali "Narcos" i "The Originals".(od 1 czerwca). Para policjantów, którzy sprawdzili się w wyjaśnianiu najdziwniejszych, pełnych mroku spraw powraca w ośmiu kolejnych odcinkach opowiadających o czterech tajemniczych śledztwach.Powraca(od 5 czerwca w Ale kino+, od 6 czerwca w Canal+ Online). Znany z pierwszego sezonu tercet chilijskich policjantek wraca by zająć się nowymi śledztwami. Wracają także do spraw, które wciąż wydają im się nie do końca wyjaśnione. Ich zaangażowanie i bezkompromisowość znowu zostaną wystawione na próby, gdy przyjdzie im się zmierzyć m.in. ze sprawą martwego nastolatka znalezionego na plaży. Chilijski serial "Sfora" okazał się sukcesem na całym świecie, a wypracowana w nim ciekawa formuła łącząca elementy kina policyjnego, filmu obyczajowego o młodzieży i thrillera o spiskach została sprawnie kontynuowana i rozwinięta w nowym sezonie. Fabuła wciąż odważnie pokazuje zarówno obyczaje dzisiejszych nastolatków, jak i szowinistyczny świat władzy w którym wiele uchodzi na sucho.Wśród premier także(od 1 czerwca w Ale kino+, od 2 czerwca w Canal+ Online). Młoda niemiecka policjantka Julia zakochuje się w koledze z pracy. Z wielkim zdziwieniem odkrywa (po wspólnej nocy), że ten ma na plecach wytatuowaną swastykę. Nick co prawda zapewnia jej, że zerwał ze starym życiem, ale czy można mu zaufać? Bliscy odradzają jej tą znajomość, a sama Julia powoli zaczyna odkrywać coraz mroczniejsze tajemnice. Okazuje się, że w policji, a także Biurze Ochrony Konstytucji działa spora grupa prawicowych ekstremistów. Czy Julia będzie w stanie powstrzymać potężną konspirację?Godzinny dokument(już dostępny w Canal+ Online) ukazuje fenomen prezydenta Ukrainy, który w godzinie próby swego kraju okazał się idealnym przywódcą, bohaterem i wręcz symbolem swojego kraju - kto wie, czy nie całego cywilizowanego świata.Jak doszło do tego, że taką pozycję zdobył polityk, którego początkowo mało kto traktował poważnie? Zełenski - przez lata głównie aktor i satyryk - był lekceważony przez swych przeciwników. Gdy wygrał wybory prezydenckie cały świat pokpiwał z Ukrainy i tej "decyzji narodu". Dziś ten sam świat przy każdej okazji wstaje i bije brawo Żeleńskiemu, jego przemówieniom, decyzjom i charyzmie. Atak Rosji na Ukrainę zjednoczył ukraiński naród wokół prezydenta, a ten nie raz wykorzystuje swe medialne doświadczenie, by mocniej i wyraziściej dotrzeć do tych, którzy mają go słuchać. Zarówno w Ukrainie jak i na całym świecie. Oto jedna z najciekawszych i najważniejszych postaci XXI wieku.Animowany dokument(od 13 czerwca) w tym roku zdobył trzy nominacje do Oscara - w kategoriach najlepszy dokument, najlepsza animacja i najlepszy film międzynarodowy. To opowieść o nastolatku, który wraz z rodziną ucieka z Afganistanu do Europy, równocześnie dorasta i odkrywa swą seksualność. Trauma, którą Amin wtedy przeżywa, poczucie straty jakie nim owładnie, odcisną się na całym jego dalszym życiu. Dziś jako blisko czterdziestoletni mężczyzna jest poważanym naukowcem i szykuje się do upragnionego ślubu ze swoim partnerem. Czy to znaczy, że ostatecznie "przeżył"? Że potrafi już opowiedzieć komuś o swojej przeszłości? Czy już sobie z nią poradził?Z kolei(od 20 czerwca) to pełnometrażowy dokument o jednej z największych gwiazd programów kulinarnych wszech czasów. Julia Child - jedna z najważniejszych autorek książek kulinarnych i gwiazd telewizyjnych programów o gotowaniu. Nikt nie zrobił tyle dla rozpropagowania francuskiej kuchni w Stanach Zjednoczonych. To ona nadała w dużej mierze ton całej kulturze opowiadania o jedzeniu i prezentowania kuchennych zmagań, jaki dziś widzimy w mediach (nie tylko w Ameryce). Po II wojnie światowej przeprowadziła się z mężem na kilka lat ze Stanów do Paryża i tam szlifowała swe kucharskie umiejętności. Z czasem zaczęła pisać na ten temat książki i prowadzić programy kulinarne w telewizji. Szybko stała się ulubienicą milionów Amerykanów. Fenomen Julii od lat fascynuje filmowców. Jej biografia inspirowała twórców filmów, seriali czy programów satyrycznych. W jej postać wcielała się m.in. Meryl Streep (i dostała za tę rolę nominację do Oscara) w filmie "Julia i Julia".