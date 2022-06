Ekstraklasa liczy na kolejny rekord za sprzedaż praw telewizyjnych

Łukasz Szewczyk

• Ekstraklasa, spółka zarządzająca rozgrywkami i pozyskująca przychody dla ligi, wypłaciła klubom PKO Bank Polski Ekstraklasy w sezonie 2021/22 łącznie 240 mln zł.

• To o blisko 10 mln zł więcej niż w poprzednim sezonie.

• Spółka liczy na rekordowy na sprzedaż praw mediowych

Przekazane 240 mln zł to jednocześnie o 135 mln zł więcej niż dekadę temu, kiedy kluby Ekstraklasy dzieliły się kwotą 105,2 mln zł w sezonie 2011/12. Tak istotne zwiększenie środków to efekt wzrostu kontraktów mediowych i marketingowych realizowanych przez ligową spółkę.- mówi Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA.Na szczycie tabeli finansowej PKO Bank Polski Ekstraklasy uplasował się mistrz Polski, Lech Poznań, który otrzymał ok. 28,66 mln zł. Kasy drugiego Rakowa Częstochowa oraz zajmującej trzecie miejsce Pogoni Szczecin zasiliły zbliżone do siebie kwoty - odpowiednio: ok. 22,61 mln zł i ok. 21,53 mln zł. Lechia Gdańsk, która z czwartego miejsca zapewniła sobie udział w europejskich pucharach, otrzymała za grę w minionym sezonie ok. 17,78 mln zł. Co ciekawe, czwarte miejsce przyniosło Lechii w rozegranym właśnie sezonie więcej środków niż zespołowi zajmującemu czwarte miejsce w sezonie wcześniejszym (wówczas Śląsk Wrocław). To głównie efekt wyników sportowych w poprzednich sezonach (ranking historyczny) oraz wypłaty z programu Pro Junior System.- wylicza Krzysztof Bauza, dyrektor finansowy spółki.Ważnym kryterium podziału ligowych środków jest oczywiście wynik sportowy. W jego ramach, za sezon 2021/2022, rozdysponowano kwotę ok. 80,4 mln zł. Dodatkowo kluby otrzymały kwotę ok. 48 mln zł za miejsce w rankingu historycznym. Tu premiowane są wyniki sportowe klubów za ostatnie pięć sezonów poprzedzających sezon wypłat. Ostatni sezon ma wagę 5x, a najstarszy uwzględniany w rankingu ma wagę 1x. Suma wyliczonych w ten sposób ważonych punktów klasyfikuje klub w rankingu historycznym i jest podstawą do wypłaty określonych kwot wynagrodzenia. W przypadku uzyskania przez więcej niż jeden zespół takiej samej liczby punktów, wyższe miejsce w rankingu zajmuje drużyna, która w ostatnim sezonie osiągnęła lepszy wynik sportowy - np. zajęła lepszą lokatę w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy bądź 1. ligi.- komentuje Marcin Animucki.