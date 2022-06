2,6 mln widzów finałowego meczu Igi Świątek w Roland-Garros. Rekord w historii Wielkiego Szlema w Polsce

Łukasz Szewczyk

• Sobotni mecz Igi Świątek z Cori Gauff w finale Roland-Garros transmitowany równolegle w TVN i Eurosporcie 1 oglądał co trzeci widz w Polsce.

• Relacja przyciągnęła przed ekrany średnio 2,6 mln osób.

• Jest to najwyższa oglądalność w historii transmisji z turniejów Wielkiego Szlema w Polsce.

- podkreśliła Dorota Żurkowska, dyrektor Eurosportu w Polsce i Członek Zarządu TVN.Finałowy mecz Igi Świątek z Cori Gauff transmitowany był równolegle na ogólnodostępnej antenie TVN oraz w Eurosporcie 1. Jak informuje nadawca, średnio spotkanie oglądało w dwóch kanałach(1,25 mln w TVN i 1,38 mln w Eurosporcie 1), a w kluczowych momentach aż 3,2 mln osób. To najlepszy wynik w historii relacji z meczów Wielkiego Szlema w Polsce. Obie stacje osiągnęły łączny udział w rynku na poziomie 33 proc. Eurosport 1 był w trakcie finału najchętniej oglądaną anteną w grupie A4+, a TVN w grupie A16-49. Spotkanie Świątek - Gauff było transmitowane także, bez dodatkowych opłat w Playerze oraz w pakiecie Eurosportu Extra, gdzie dostępne było bez reklam.Przez ostatnie dwa tygodnie Eurosport 1 pokazywał najważniejsze mecze Roland-Garros w tym spotkania Igi Świątek i Huberta Hurkacza. W pakiecie Eurosport Extra w Playerze, miłośnicy tenisa mogli obejrzeć ponad 880 meczów. Kilka z nich skomentował John McEnroe, legenda światowego tenisa.W sumie turniej przyciągnął do Eurosportu 1 aż 5,4 mln widzów, co jest wynikiem o 38% lepszym niż w roku ubiegłym. Przez cały turniej Paweł Kuwik przygotowywał wywiady i relacje z Paryża na anteny Eurosportu, TVN24 i TVN. W prowadzonym przez Jakuba Ostrowskiego studiu pojawiali się najlepsi eksperci: Magdalena Grzybowska, Marta Domachowska, Maciej Synówka, Karol Stopa, Lech Sidor i Marek Furjan. Widzowie Eurosportu mogli również usłyszeć opinie takich legen tenisa jak: Mats Wilander, John McEnroe, Barbara Schett, Tim Henman i Alex Corretja.