Orły 2022: "Aida" najlepszym filmem, "Rojst `97" najlepszym serialem

Łukasz Szewczyk

• Już po raz 24 wręczono Polskie Nagrody Filmowe - Orły 2022.

• Za najlepszy polski film uznano obraz "Aida"

• W kategorii najlepszy serial wygrał "Rojst `97"

• Najlepszymi aktorami okazali się Agata Buzek i Maciej Stuhr.

Polskie Nagrody Filmowe Orły 2022 - laureaci:

Głosami Polskiej Akademii Filmowej najważniejszą nagrodę w kategorii Najlepszy Film otrzymał obraz. Wstrząsająca i głęboko poruszająca historia kobiety, która za wszelką cenę pragnie uratować swoją rodzinę przed zbliżającymi się do ich kraju Serbami. Jest rok 1995. Bośniacka nauczycielka języka angielskiego, Aida (Jasna Djuricic) pracuje w nalężącej do ONZ bazie w Srebrnicy jako tłumaczka. Kobieta jeszcze nie wie, że współpracując ze stacjonującym tam wojskiem znajdzie się w samym centrum makabrycznych wydarzeń, jakie zbliżają się wraz z nadchodzącymi Serbami i ich generałem Ratką Mladiciem (Boris Isaković). Przekazując swoim pobratymcom fałszywe ale zarazem uspokajające komunikaty, stara się jednocześnie uratować swojego męża i dwóch nastoletnich synów.W kategorii Najlepszy serial fabularny nagrodzono serial. Akcja serialu rozpoczyna się podczas "powodzi stulecia", która nawiedziła południowy zachód Polski latem 1997 roku. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na Grontach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa, tylko pozornie niezwiązane ze sobą, wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Gronty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się Anna Jass (Magdalena Różczka) - bezkompromisowa policjantka z Warszawy - oraz miejscowy inspektor Adam Mika (Łukasz Simlat). W międzyczasie do miasta wraca Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), aby zostać nowym redaktorem naczelnym "Kuriera". Natomiast Witold Wanycz (Andrzej Seweryn) wydaje się nosić w sobie odpowiedzi na większość zadawanych przez policję pytań. Jego życie jednak pochłaniają wspomnienia, które nie dają mu spokoju. Serial poza kryminalną intrygą, jest również opowieścią o fascynujących latach 90. w Polsce czasu transformacji oraz odkupienia."Rojst `97" (Netflix)"Film balkonowy" (reżyseria Paweł Łoziński): "Na rauszu" (reż. Thomas Vinterberg. Dania, Szwecja i Holandia)Agata Buzek ("Moje wspaniałe życie")Maciej Stuhr ("Powrót do tamtych dni")Łukasz Gutt ("Wszystkie nasze strachy")Jasmila Žbanić ("Aida")Jasmila Žbanić ("Aida")Ewa Wiśniewska ("Zupa nic")Jacek Braciak ("Żeby nie było śladów")Piotr Sobociński jr ("Wesele")• Dorota Roqueplo ("Magnezja")Marcin Masecki ("Powrót do tamtych dni")Artur Kuczkowski i Tomasz Sikora ("Sonata")Wojciech Żogała ("Bo we mnie jest seks")Jarosław Kamiński ("Aida")Waldemar Pokromski, Agnieszka Hodowana ("Magnezja")"Wesele"Dotychczasowi laureaci Orłów w kategorii Najlepszy Film: "Historia kina w Popielawach" (1999), "Dług" (2000), "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową" (2001), "Cześć, Tereska" (2002), "Pianista" (2003), "Zmruż oczy" (2004), "Wesele" (2005), "Komornik" (2006), "Plac Zbawiciela" (2007), "Katyń" (2008), "33 sceny z życia" (2009), "Rewers" (2010), "Essential Killing" (2011), "Róża" (2012), "Obława" (2013), "Ida" (2014), "Bogowie" (2015), "Body/Ciało" (2016), "Wołyń" (2017), "Cicha noc" (2018),"Zimna Wojna" (2019), "Boże Ciało" (2020) oraz "Zabij to i wyjedź z tego miasta" (2021)Galę rozdania Orłów po raz piąty w swojej historii pokazywała telewizja Canal+ w paśmie odkodowanym.