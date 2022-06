Red Go. Rusza nowa platforma VOD filmów i serial. Co w ofercie?

Łukasz Szewczyk

• Wystartował nowy serwis streamingowy RED GO

• Nowa platforma oferuje zarówno klasykę kinematografii z całego świata jak i premierowe filmy i seriale.

Grono serwisów streamingowych dostępnych w Polsce właśnie powiększyło się o kolejną platformę. Spółka Red Carpet Media Group wystartowała z własną platformą streamingową. Właścicielem RED GO jest nadawca obecnych w polskiej telewizji kanałów Red Carpet TV i Red Top TV.Platforma VOD Red Go, która debiutuje na rynku, to szeroka oferta różnych gatunków filmowych, starannie dobranych zarówno dla koneserów kina poszukujących rzadkich pozycji filmowych jak również fanów kina sensacji, dramatu, romansu i kryminału. Oferta zawiera także propozycje dla widzów o mocnych nerwach.- komentuje Leszek Kułak, członek Rady Nadzorczej RED CARPET MEDIA GROUP.RED GO zaczyna od responsywnej strony www . Dzięki temu możliwe będzie optymalne wyświetlanie filmów na urządzeniach takich jak komputer, tablet czy smartfon.-dodaje Leszek Kułak, członek Rady Nadzorczej RED CARPET MEDIA GROUP.Podstawowa subskrypcja na platformie RED GO to koszt 14,99 zł miesięcznie. Subskrypcja VIP pozwalająca na dostęp do całej biblioteki oraz oferty premierowej kosztuje 34,99 zł miesięcznie. Platforma oferuje też dostęp w modelu T-VOD tylko do ofert premierowychw cenie 24,99 zł za ofertę serialową i 14,99 zł za ofertę filmową. Kolekcje składające się z kilku filmów, dla osób które nie zdecydują się na stała subskrypcje dostępne będą w cenie od 8,99 zł. Pojedyncze filmy mają być dostępne w jeszcze niższych cenach.Na RED GO zobaczymy między innymi mnóstwo klasycznych horrorów, pośród których wyróżnić warto arcydzieła Daria Argento m.in. "Odgłosy" oraz najciekawsze spośród mniej znanych slasherów tj. "Tuż przed świtem" i "Głęboka czerwień". Widzowie znajdą tu także zaliczane do najlepszych w historii, pełne gęstej atmosfery i efektów gore filmy o zombie, które podpisał włoski mistrz kina grozy, Lucio Fulci. Twórcy platformy przygotowali także coś dla osób gustujących w kinie niemym. Znajdą w niej oni najlepsze tytuły Charliego ChaplinaW ofercie RED GO będą mogli znaleźć coś dla siebie zarówno miłośnicy westernów amerykańskich, jak i ich włoskich odpowiedników, czyli spaghetti westernów. Zamiast powszechnie znanych, ikonicznych tytułów Sergio Leone, dostępne będą równie cenione wśród fanów, kultowe tytuły takie jak "Nazywam się Nobody". W ofercie RED GO odnajdą się zarówno miłośnicy arcydzieł włoskich takich jak np. "Matka i córka" oraz francuskich -np. "Cena strachu". Nostalgicznym wspomnieniem lat 90. Będą filmy znane tylko z kaset VHS, liczne tytuły z tytuły z gatunku kung-fu. Platforma oferuje także coś czego jeszcze nie było na polskim rynku jak np. filmy spod znaku blaxploitation, pierwotnie kręcone przez i dla społeczności afroamerykańskiej w latach 70 oraz filmy z pogranicza erotyki i horroru, nakręcone na fali przemian obyczajowych przełomu lat 60. i 70., zwane czasem sexplotationRED GO to nie tylko oferta klasyki filmowej, ale też oferta pozycji premierowych z różnych gatunków filmowych. Użytkownicy RED GO zobaczą już 10 czerwca rewelacyjny 12 odcinkowy serial kryminalny "Lata 90 te". Serial oparty na rzeczywistych zdarzeniach, pokazuje brutalność rodzącego się świata przestępczego lat po aksamitnej rewolucji u naszych południowych sąsiadów. Serial pokazywany w czeskiej telewizji gromadził przed telewizorami 1/4 wszystkich mieszkańców kraju. Tego samego gatunku jest kolejna premiera Platformy RED GO. Nagrodzony na wielu festiwalach serial "Labirynt" utrzymany w klimacie nordyckich kryminałów, dostępny będzie od końca czerwca. Zupełnie innego rodzaju ofertą będzie głośny ikoniczny serial Kolumbijski "First Lady". Serial oparty na literackim pierwowzorze, to 95 odcinkowa dramatyczna, ale też romantyczna historia zwykłej kelnerki która marzy żeby zostać pierwszą Damą Kolumbii. Do końca tego roku RED GO planuje pokazać premierowo prawie 200 godzin filmów i seriali. Na rok 2023 zaplanowanych jest 100 Premier Filmowo-serialowych.