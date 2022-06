Netflix zapowiada nowe produkcje. "Wednesday", "1899" i "Sandman"

Łukasz Szewczyk

• Netflix rozpoczął "Geeked Week", panel zapowiadający kilkadziesiąt produkcji oryginalnych, które już niebawem zagoszczą w bibliotece serwisu.

• Ogłoszono pierwsze zapowiedzi trzech nowych produkcji: "Wednesday", "1899" i "Sandman"

Pierwsza ujawniona nowość to. Ten serial to detektywistyczna i paranormalna opowieść o Wednesday Addams uczącej się w Akademii Nevermore. Nasza bohaterka próbuje zapanować nad swoimi nowo odkrytymi mocami psychicznymi, powstrzymać mordercze siły terroryzujące okolicę oraz rozwiązać nadnaturalną zagadkę, której częścią przed 25 laty stali się jej rodzice. Zobaczymy też, jak Wednesday odnajdzie się w gąszczu relacji z innymi uczniami Akademii Nevermore.Kolejna propozycja to serial. Tytułowy rok 1899. Parowiec z emigrantami bierze kurs na zachód. Pasażerowie pochodzą z różnych części Europy, ale łączą ich wspólne marzenia i nadzieja na lepszą przyszłość w nowym świecie. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy na otwartym morzu na horyzoncie pojawia się jeszcze jeden okręt emigrantów. To, co zastają na jego pokładzie, zamienia rejs do ziemi obiecanej w prawdziwy koszmar.Z kolei(premiera 5 sierpnia) to połączenie współczesnych mitów z mroczną fantastyką, dramatem historycznym i legendami. Opowieść o Morfeuszu, władcy snu, oraz o ludziach i miejscach, które napotyka, naprawiając swoje kosmiczne, a także zwyczajnie ludzkie błędy.