Polsat kręci drugi sezon serialu "48h. Zaginieni"

Łukasz Szewczyk

• Ruszyły zdjęcia do kolejnego sezonu serialu o pracy policyjnej grupy operacyjnej do spraw osób zaginionych - "48h. Zaginieni".

Co dzieje się, gdy bliska osoba ginie bez śladu? Wypadek? Ucieczka? A może zabójstwo? Te wątpliwości wyjaśnia Policyjne Centrum Poszukiwania Zaginionych. To grupa operacyjna złożona z najlepszych policjantów, psychologów i specjalistów kryminalistyki, którzy przeprowadzając dochodzenie, analizują chwile tuż przed zaginięciem, relacje świadków i potencjalne konflikty. Wydział zrobi wszystko, aby wyjaśnić zagadkę czyjegoś zniknięcia, a rodzina poznała prawdę o losie swoich bliskich.Zespół policjantów stanowią cztery świetnie wyszkolone i doświadczone pary, które pod nadzorem wyższego stopniem naczelnika wydziału, gotowe są poświęcić swoje zdrowie, a nawet życie w imię tego, co dla nich najcenniejsze - służby. Każdy odcinek "48h. Zaginieni" to zamknięta historia 48-godzinnego śledztwa, która kończy się rozwiązaniem zagadki. Komisarze działają pod presją czasu, liczy się każda minuta, każdy ślad, każdy nowy trop, bo nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie.Serial jest inspirowany działającym przy Komendzie Głównej Policji Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, jednak ze względów fabularnych, będzie również zajmować się sprawami zaginięć o podłożu kryminalnym.W rolach głównych między innymi: Tadeusz Chudecki, Joanna Kupińska, Andrzej Hausner, Paweł Iwanicki, Bartosz Waga, Tomasz Okarmus, Izabela Perez i Karina Seweryn. W tym sezonie do obsady dołączą: Piotr Pręgowski (m.in. "Zmiennicy"), Arkadiusz Detmer ("Symetria") oraz Marcin Urbanke ("Na dobre i na złe").Drugi sezon serialu "48h. Zaginieni" będzie liczyć osiemdziesiąt odcinków, każdy po 44 minuty. Producentem serialu jest Constantin Entertainment Polska.