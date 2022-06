RMF Classic+ ponownie z Legimi

Łukasz Szewczyk

• RMF Classic+ przygotowało kolejną akcję promocyjną dla swoich subskrybentów.

• Każdy użytkownik (nowy i obecny) otrzyma bezpłatnie 30-dniowy dostęp do platformy Legimi, serwisu udostępniającego ebooki, audiobooki i synchrobooki w abonamencie.

Każda osoba, która do 31 lipca 2022 roku wykupi subskrypcję RMF Classic+, otrzyma bezpłatnie miesięczny dostęp do serwisu Legimi o wartości 44,90 zł. W ofercie serwisu znajduje się obecnie blisko 140 tys. ebooków, audiobooków i synchrobooków. Oferta obejmuje także obecnych użytkowników RMF Classic+.To już druga wspólna akcja obu platform. Wcześniej użytkownicy RMF Classic+ mogli bezpłatnie odbierać w Legimi jedną z kilkunastu książek rekomendowanych przez zespół stacji.RMF Classic+ to platforma radiowa łącząca ofertę stacji RMF Classic z dodatkowymi korzyściami dla subskrybentów. Użytkownicy otrzymują jeszcze więcej najpiękniejszej muzyki filmowej i klasycznej zamiast reklam, dostęp do podcastów premium, a także możliwość wyboru jednej z czterech równolegle nadawanych audycji, które są prowadzone przez dziennikarzy Grupy RMF (premiery programów w dni powszednie od 13 do 16, powtórki o 20). Słuchacze sami wybierają audycje dostosowane do ich upodobań i nastroju - do wyboru: programy tylko z muzyką klasyczną, muzyką filmową, piosenkami filmowymi, balladami lub główny stream RMF Classic bez bloków reklamowych. Dodatkowo użytkownicy platformy zyskują możliwość zdobywania atrakcyjnych nagród w Plusomacie - to m.in. bilety na najlepsze w Polsce wydarzenia kulturalne takie jak koncert Harry'ego Stylesa, Coldplay, 2Cellos, a także wejściówki na spektakle teatralne i seanse w kinach w całej Polsce.