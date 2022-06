TikTok Avatars. Nowy sposób na wyrażenie siebie

Łukasz Szewczyk

• Platforma rozrywkowa TikTok wprowadza TikTok Avatars

• Dzięki nowej funkcji użytkownicy uzyskają ciekawy sposób na kreatywne wyrażenie siebie.

TikTok od początku dba o to, aby każdy z użytkowników mógł być sobą i w pełni wykorzystywał swoją kreatywność na platformie. Z początkiem czerwca firma wprowadziła globalnie nową funkcję TikTok Avatars. Dzięki niej użytkownicy będą mogli stworzyć własnego awatara, czyli swój graficzny odpowiednik, którego wygląd będzie można dopasować do indywidualnych preferencji.- komentuje Paula Kornaszewska, Head of Operations TikTok CE.TikTok zobowiązuje się do tworzenia inkluzywnej i różnorodnej platformy, co w tym przypadku wyraża się także w uwzględnianiu głosu użytkowników w trakcie całego procesu tworzenia nowej usługi. Poza informacjami zwrotnymi od użytkowników, TikTok wykorzystuje w projektowaniu nowej funkcji zaangażowanie grupy Creator Diversity Collective, aby zapewnić możliwie najszerszą gamę dodatków i opcji wyboru, by absolutnie każdy mógł odwzorować swój wygląd do detali.Aby stworzyć własny awatar, należy otworzyć sekcję efektów w aplikacji i wyszukać efekt Avatar. Z tego poziomu można spersonalizować zdjęcie, a gdy wybierzemy wszystkie elementy, aplikacja pozwoli na nagranie filmu, dzięki któremu awatar nauczy się gestykulować i poruszać tak jak użytkownik.