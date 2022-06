Plejada gwiazd śpiewa Wodeckiego. Koncert "Uroczysty Wodecki" w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Plejada gwiazd i największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w telewizji Polsat

Repertuar koncertu "Uroczysty Wodecki" obejmie polskie piosenki z lat 70-tych i 80-tych, uwielbiane przez wszystkie pokolenia słuchaczy, grane i wspominane do dziś. Zbigniew Wodecki miał niezwykłe szczęście do przyjaciół, wśród wykonawców będzie wielu z nich. Potężna dawka emocji czekać nas będzie od samego początku Alicja Majewska zaśpiewa jeden z najsłynniejszych przebojów Wodeckiego - "Lubię wracać tam, gdzie byłem". Nie zabraknie "Pszczółki Mai", którą brawurowo wykona Maciej Maleńczuk, "Chałupy" w swoim niepowtarzalnym stylu zinterpretuje Ralph Kamiński a aktorski duet Joanna Kulig i Maciej Musiałowski zaśpiewa "Nad wszystko uśmiech twój".Motto gali poświęconej legendzie polskiej muzyki rozrywkowej, Zbigniewowi Wodeckiemu to przyjaźń. Dlatego w transmitowanym przez Polsat wydarzeniu wezmą udział przyjaciele Artysty a także wybitni młodzi artyści. Zaśpiewają między innymi Alicja Majewska, Ralph Kaminski, Krzysztof Zalewski, Joanna Kulig, Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz, Natalia Szroeder i Maciej Musiałowski. Kochane przez Polaków przeboje zyskają nowe, zaskakujące aranżacje autorstwa mistrza batuty Tomka Szymusia.Gospodarzami wieczoru będą Magdalena Miśka-Jackowska i Krzysztof Ibisz. Scenariusz widowiska zbudowany jest wokół wspomnień o artyście, nie zabraknie łez wzruszenia ale też fantastycznego poczucia humoru, z którego słynął Zbigniew Wodecki.Wydarzenie transmitowane z Centrum Kongresowego ICE Kraków będzie kulminacją 5-lecia festiwalu Wodecki Twist oraz 45-lecia debiutanckiej płyty Zbigniewa Wodeckiego z 1976, odkrytej na nowo dzięki reedycji z udziałem Mitch&Mitch. Z okazji festiwalu, organizowanego przez Fundację im. Zbigniewa Wodeckiego piosenki Artysty rozbrzmiewać będą w Krakowie w dniach 10-12 czerwca. -- mówi dyrektor artystyczna festiwalu Wodecki Twist Kasia Wodecka-Stubbs.