Hubert Hurkacz w singlu i deblu w Stuttgarcie. Tenis na żywo w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Od 6 do 12 czerwca w Stuttgarcie odbywa się turniej tenisowy mężczyzn serii ATP Tour 250.

• W grze singlowej i deblowej bierze udział także Polak Hubert Hurkacz, który w deblu awansował już do ćwierćfinału

• Ćwierćfinały, półfinały i finał turnieju Stuttgart Open (od 2022 roku Boss Open) można oglądać na żywo z polskim komentarzem wyłącznie na Viaplay.pl

W poprzedniej edycji najlepszy w turnieju singlowym mężczyzn w Stuttgarcie był Chorwat Martin Cilić. Hubert Hurkacz odpadł w II rundzie singla, a w deblu z Łukaszem Kubotem dotarł do ćwierćfinału, gdzie Polacy przegrali z późniejszymi triumfatorami całych zawodów.Tym razem Hubert Hurkacz jako 13. zawodnik światowego rankingu, w Stuttgarcie rozstawiony jest z "trójką". Oprócz niego w Boss Open grają m.in. nr 4 na świecie Grek Stefanos Tsitsipas, nr 10 Włoch Matteo Berrettini i "15" - Kanadyjczyk Denis Shapovalov. W akcji można też oglądać m.in. słynnego Szkota Andy'ego Murraya.W I rundzie w grze pojedynczej Polak miał wolny los. Do rywalizacji przystąpi zatem od II rundy, w której jego rywalem będzie Węgier Marton Fucsovics. Mecz Polaka już w środę. Z kolei w deblu Hurkacz w parze z Chorwatem Mate Paviciem awansowali do ćwierćfinału, po wygranej z jamajsko-amerykańskim duetem Dustin Brown-Evan King (6:3, 6:4). Dla Hurkacza był to pierwszy występ na trawiastych kortach w tym sezonie.Od czwartku do niedzieli rywalizację w turnieju Boss Open 2022 w Stuttgarcie można oglądać na żywo z polskim komentarzem na Viaplay.pl Pula nagród rozgrywanych od 1916 roku zawodów wynosi w tej edycji blisko 800 000 euro.Transmisje tenisowego turnieju Boss Open 2022 w Stuttgarcie na żywo na platformie Viaplay (9-12 czerwca):CZWARTEK, 9 czerwca:• 11:00 komentuje Piotr ChłystekPIĄTEK, 10 czerwca:• 11:00 komentuje Piotr ChłystekSOBOTA, 11 czerwca:• 11:30 Półfinał 1, komentuje Piotr Chłystek• 15:00 Półfinał 2, komentuje Piotr ChłystekNIEDZIELA, 12 czerwca:• 15:00 Finał, komentuje Piotr Chłystek