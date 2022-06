Rock Radio na wakacje. Festiwal Klasyki Rocka oraz "Rock Radio na trawie"

Łukasz Szewczyk

Rock Radio już po raz drugi organizuje w wakacje Festiwal Klasyki Rocka oraz patronuje ważnym, rockowym wydarzeniom tego lata w Polsce.

W czerwcu 2022 roku rozpoczął się kolejny etap konkursu Rock Radia Festiwal Klasyki Rocka. To szansa dla początkujących artystów na wejście z przytupem na polską scenę rockową. Udział w konkursie biorą zespoły grające rocka, które będą mogły zadebiutować na antenie radiowej i powalczyć o nagrodę główną - 10 000 zł i możliwość nagrania płyty w Akademii Rocka.Obecnie, do 30 czerwca, trwa głosowanie słuchaczy na najlepszy cover klasyki rocka, które wyłoni 8 półfinalistów spośród wszystkich zgłoszonych składów. Kolejną częścią konkursu będą koncerty na żywo w Hard Rock Cafe w Warszawie odbywające się w każdy wakacyjny piątek, zakończone głosowaniem na jeden najlepszy zespół. Wielki Finał Festiwalu Klasyki Rocka na żywo zaplanowany jest na wrzesień.Oprócz tego Rock Radio będzie zaangażowane jako patron i partner w festiwale oraz koncerty odbywające się tego lata w całej Polsce.Już w najbliższy weekend, 10-11 czerwca pod Kopą Cwila w Warszawie organizowane po raz 25. Dni Ursynowa poprowadzą Małgorzata Kierat i Jan Bajorek z Rock Radia. W piątek gwiazdą wieczoru będzie Kult, a w sobotę na scenie pojawią się m.in. Happysad, Luxtorpeda i Organek. Rock Radio zaprasza wszystkich do swojego stoiska i na relacje z imprezy na antenie.12 czerwca w Dolinie Charlotty odbędzie się Charlotta Rock Festiwal, podczas którego wystąpią Daria Zawiałow, Mrozu i Karaś/Rogucki. Tam też pojawi się Rock Radio, które już teraz rozdaje bilety na tę pierwszą z cyklu odsłonę festiwalu. Druga zaplanowana jest na 17 lipca, a na scenie zagrają wówczas Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz oraz Smolik/Kev Fox.Rock Radio objęło również swoim patronatem Co Jest Grane Festival. Women's Voices Edition, który odbędzie się 17 i 18 czerwca w Łazienkach Królewskich w Warszawie przy ul. Myśliwieckiej 1. Widzowie zobaczą m.in. występy Brodki, Darii Zawiałow i Marii Peszek. Rock Radio zaprasza uczestników imprezy do swojej strefy z leżakami oraz na spotkanie z dziennikarzami stacji, którzy będą prowadzić relacje z festiwalu na antenie Rock Radia. Dwudniowe karnety można wygrać, słuchając Rock Radia.Na ostatni weekend czerwca Rock Radio zaprasza fanów rocka w Bieszczady, gdzie w dniach 24-27 czerwca odbędzie się kultowy Festiwal Zew się Budzi. Cztery dni rockowych emocji zapewnią m.in. KSU, Pidżama Porno, Voo Voo, Maria Peszek czy Muniek i Przyjaciele. W poniedziałek od 6:00 Jan Bajorek prosto z festiwalu poprowadzi poranny program "Powstanie Rock Radia". W trzecim dniu festiwalu, pod hasłem ZEW Klasyki Rocka, na scenie wystąpią najlepsze coverowe kapele. W ich repertuarze znajdą się największe hity rockowych legend w eksperckim wydaniu. Czterodniowe karnety na Festiwal Zew się Budzi można zdobyć tylko w Rock Radiu.Natomiast w trzeci weekend lipca Rock Radio pojawi się na festiwalu Czochraj Bobra w Namysłowie pod Opolem, gdzie w dniach 14-17 lipca o rozrywkę zadbają 3 sceny - Duża, Mała i reaktywowana scena DubPunk. Wystąpią na nich m.in. Guano Apes, Alestorm, Zion Train, Kazik, Vavamuffin, Koniec Świata, Vader, Booze&Glory oraz Sexbomba.Na wszystkie imprezy pod patronatem Rock Radia redakcja rozdaje bilety słuchaczom codziennie w audycji "Rock Radio na trawie" po godzinie 20:00.