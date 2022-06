WP Pilot rozszerza ofertę ukraińskich kanałów

Łukasz Szewczyk

• WP Pilot dodaje do swojej oferty 11 kolejnych kanałów tematycznych, specjalnie dla użytkowników z Ukrainy.

• Dostępne są w pakiecie "Ukraina TV" i obejmują ofertę rozrywkową, dokumentalną, filmową, sportową, hobbystyczną, a także treści dla dzieci i młodzieży.

W pakiecie "Ukraina TV" znalazły się kanały: Ukraine 1, Ukraine 2, Nlo TV 2, Star Cinema, Star Family, X Sport, Rybalka TV, Dacha TV, Film UA Drama, Kus Kus oraz Nickelodeon Ukraine Pluto TV.- mówi Marcin Malicki, szef WP Pilota.Fanom rozrywki, najnowszych odcinków popularnych seriali oraz topowych filmów niewątpliwie przypadną do gustu kanały:. Stacje proponują użytkownikom liczne filmy i seriale własnej produkcji, dostępne wyłącznie na ich antenie.NLO 2 emituje seriale komediowe, a także programy o podróżowaniu. DACHA TV to stacja TV dla miłośników majsterkowania, ogrodnictwa oraz aranżacji wnętrz. Kus Kus to program dla wszystkich, którzy chcą poznać największe sekrety gotowania, zdrowej żywności, a także prawidłowego odżywiania.to stacja w całości poświęcona wędkarstwu. Miłośnicy tego sportuz pewnością dowiedzą się jak łowić naprawdę "grube ryby". Dla najmłodszych widzów WP Pilot przygotował kanał pełen ich ulubionych bajek. Nazobaczymy między innymi takie hity jak "Psi Patrol", "Pingwiny z "Madagaskaru" oraz "Spongebob Kanciastoporty".Platforma nie zapomniała również o kanale sportowym. Włączając kanał, sportowi maniacy będą na bieżąco z najważniejszymi meczami piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz walkami MMA i kickboxingiem.