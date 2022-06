Pride Month w TVN, Playerze i HBO Max. Specjalne kolekcje oraz premiery filmów i seriali LGBT

Łukasz Szewczyk

• Grupa TVN i HBO Max Polska dołączają do globalnych obchodów miesiąca dumy w Warner Bros. Discovery.

• Specjalne kolekcje i premiery filmów oraz seriali związanych ze społecznością LGBTQ+ na Playerze, HBO Max oraz TVN24 GO.

• Podpisanie Karty Różnorodności i dołączenie do inicjatywy Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Miesiąc dumy społeczności LGBTQ+ obchodzony jest w czerwcu na całym świecie od kilkudziesięciu już lat. Solidarność z osobami nieheteronormatywnymi manifestuje także globalnie Warner Bros. Discovery - właściciel Grupy TVN. Organizacja od lat - m.in. przez realizację strategii Diversity, Equity & Inclusion - ale także dzięki swoim produkcjom zwiększa reprezentację społeczności LGBTQ+ w lokalnych mediach i międzynarodowych produkcjach. Dzięki podejmowanym działaniom wewnętrznym i zewnętrznym Grupa TVN zwiększa świadomość społeczną problemów środowisk osób nieheteronormatywnych, wzmacnia postawy wsparcia tych mniejszości oraz pomaga promować wartości akceptacji i szacunku dla różnorodności.Przez cały czerwiec wbędzie dostępna wyjątkowa kolekcja "Miesiąc Równości". W jej ramach w użytkownicy będą mogli zobaczyć "tęczowe" produkcje. Na początek dwie propozycje pod marką Player Original - premierowy 4 sezon pierwszego polskiego serialu LGBTQ+ "Kontrola" oraz reality show "Prince Charming". Uzupełniają je program-reportaż autorstwa reporterów TVN24 "Wszystko o moim dziecku" oraz dokumenty pod marką discovery+ originals: "Ból i blask: queerowe legendy", "Ból i blask: listy z queerowego podziemia", "Lesbijki uczą miłości", "Queerowe historie świata", "Nastoletnie drag queens" i "Queerowe rewolucje". Kolekcję zamyka produkcja z biblioteki Planet+ "LGBT. Historia pewnej batalii".Subskrybencimogą skorzystać z propozycji sekcji "Miesiąc dumy", w której znajdą się zarówno premiery, jak i pozycje z biblioteki materiałów dotyczące osób LGBTQ+. Materiały te będą też częścią tęczowego Magazynu w portalu tvn24.pl. Wśród premier znajdują się takie tytuły jak: reportaż Dominiki Ziółkowskiej "Życie w dragu", opowiadający historię pięciu osób, których pasją jest bycie drag queen, #BezKitu - odcinek politycznego talk-show Radomira Wita poświęcony m.in. prawom osób LGBTQ+ w Polsce, nowy reportaż Piotra Jaconia "Wszystko o moim życiu" oraz nowe odcinki podcastu Tomasza-Marcina Wrony "Nowy lepszy świat" na temat kwestii związanych z osobami nienormatywnymi. Pozycje z biblioteki TVN24 GO dostępne w specjalnej sekcji "Miesiąc Dumy" to m.in. reportaż Piotra Jaconia o transpłciowych dzieciach i ich rodzicach - "Wszystko o moim dziecku" i jego rozmowy w cyklu "Bez polityki" z osobami LGBTQ+, reportaże Dominiki Ziółkowskiej o związku i życiu dwóch lekarzy - Macieja Sochy i Mateusza Wartęgi, a także dokument Pauli Przetakowskiej, którego bohaterem jest Ryszard Kisiel, zatrzymany podczas akcji "Hiacynt", polegającej na zbieraniu materiałów o polskim środowisku LGBTQ+, w wyniku której osobom homoseksualnym w Polsce założono 11 tysięcy teczek inwigilacji.Oferta programowazawiera szereg propozycji dotykających tematu społeczności LGBTQ+. W czerwcu w związku z Pride Month na platformie pojawi się specjalna sekcja LGBTQ+, w której widzowie znajdą takie filmy i seriale, jak "We're Here", "Bo to grzech", "Nasza bandera znaczy śmierć", "Euforia, "Legendy voguingu", "Spojrzenia", "Nuklearna rodzina", "Hacks", "Ktoś, gdzieś", "I tak po prostu...", "Sześć stóp pod ziemią", "Biały lotos", "Życie seksualne studentek", "Pokolenie", "Plotkara" (2021), "A Black Lady Sketch Show", "Gentleman Jack", "Betty", "Mogę cię zniszczyć", "Słowo na L: Generacja Q", "Amonit", "Rozmowy z przyjaciółmi" oraz "Obsesja Eve". Sekcji będzie towarzyszył dedykowany spot promocyjny.Z okazji miesiąca dumy Grupa TVN przygotowała dla swojego zespołu wewnętrzne pokazy filmów o tematyce LGBTQ+ - m.in. nowego sezonu Kontroli, najnowszego odsłony reportażu Piotra Jaconia, dokumentu Dominiki Ziółkowskiej o polskiej scenie drag queen, a także programów z biblioteki Discovery+. Ponadto pracownicy będą mogli uczestniczyć w interesujących dyskusjach i inspirujących spotkaniach - m.in. w wykładzie na temat języka inkluzywnego czy w panelu dyskusyjnym poświęconym tworzeniu inkluzyjnej i bezpiecznej przestrzeni dla osób ze społeczności LGBTQ+ w firmie.Ponadto już 14 czerwca premierę będzie mieć publikacja "TRANSformacja. Dobre praktyki włączające w miejscu pracy", której partnerem jest Grupa TVN. To pierwszy w Polsce praktyczny przewodnik dla firm i organizacji, dogłębnie opisujący jak sprawić, by miejsce pracy stało się bezpieczne i przyjazne dla osób transpłciowych, w tym niebinarnych. Publikacja dostarcza praktycznych informacji, które zostały usystematyzowane w trzech częściach: wiedzy o transpłciowości i niebinarności, języku i praktykach inkluzywnych oraz roli pracodawców i pracodawczyń w budowaniu włączających miejsc pracy. Nad publikacją wolontaryjnie pracowały osoby sojusznicze, osoby praktykujące DEI, osoby z działów HR, osoby transpłciowe i niebinarne oraz praktycy i praktyczki z wielu organizacji, m.in. Grupy TVN. Konferencję premierową poprowadzi Piotr Jacoń - dziennikarz TVN24 oraz autor książki "My, trans".Rozpoczęcie współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest zwieńczeniem podejmowanych przez Grupę TVN działań związanych z zapewnieniem różnorodnego i inkluzywnego środowiska pracy, a zarazem potwierdzeniem priorytetowego znaczenia wewnętrznej inicjatywy o nazwie MOSAIC. Projekt uruchomiono w 2020 roku z myślą o integracji i wyrównaniu szans mniejszości w kluczowych obszarach biznesu. W ramach MOSAIC zainicjowano m.in. szkolenia w zakresie nieświadomych uprzedzeń (unconscious bias), różnorodności treści, różnorodności dostawców, wpływu społecznego oraz niewykluczającej rekrutacji.- podkreśla Rafał Mikołajczyk, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej i CSR w Grupie TVN.- mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.W Grupie TVN działa dedykowana tematyce różnorodności grupa pracownicza "Diversity & Pride". Jej misją jest zapewnienie reprezentacji i działanie na rzecz społeczności LGBTQiA+, osób z niepełnosprawnościami, osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na przekonania religijne czy pochodzenie etniczne oraz wszystkich, którzy mogą doświadczać wykluczenia z jakiegokolwiek innego powodu. Działalność grupy sprzyja budowaniu zaangażowanego i bezpiecznego miejsca pracy - dokładnie takiego, jakiego oczekują dziś pracownicy i współpracownicy.